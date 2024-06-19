Кополовец: Не увидел, чтобы люди играли за людей, за страну. Эту игру простить не могу

Михаил считает, что соперник превзошел "желто-синих" в желании.

“Не увидел, чтобы люди действительно играли за сборную, за людей, за страну. Можно на все закрыть глаза, когда не выходит, не можем забить. Но сегодня эту игру простить не могу, потому что не вижу, чтобы футболисты хотели выиграть.

Это один из самых плохих матчей сборной Украины, которые я видел. Румыны превзошли нас в желании. Было видно, что они очень заряжены. Наши пацаны – наверное, какие-то звезды, такой вид он выглядит по крайней мере. Чего вдруг звезды? Думаю, у сборной не может быть звезд. Здесь одна целостная команда выходит, которая бьется за нацию, всех украинцев”, – подчеркнул Михаил.