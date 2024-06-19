Чемпионат Европы – это не первенство бани. Петр Кушлык – о поражении от Румынии

Один из опытных представителей нашего тренерского корпуса Петр Кушлык поделился впечатлениями о первом матче сборной Украины на Евро-2024, в котором она уступила Румынии со счетом 0:3.

– Румыны на нас настроились на сто процентов готовности, а мы вышли на поле с соотношением «пятьдесят на пятьдесят». Больше всего со знаком «минус» меня поразил подход к игре со стороны украинской команды. Мне показалось, что Украина вышла на игру с таким чувством, будто этот матч она еще до его начала выиграла. В отличие от нашей сборной румыны вышли, как на последний бой. Их настрой был заоблачным, как будто они играли в финальном поединке. Вот и вся разница в подходе к матчу у каждого из соперников. И в этой связи мне интересно знать, какой КПД у румын, а какой у украинцев? Думаю, у нашего соперника он больше.

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- Что вас в матче Румыния – Украина больше всего поразило?

– Игра нашей задней линии. Она – никакая. Так играть нельзя! Впрочем, она всегда будет никакой, если ей не помогут полузащитники. Они тоже очень слабо играли в отборе. Румыны их опережали, и это было заметно невооруженным глазом.

- Как вы думаете, какие шансы у сборной Украины в следующем матче со Словакией?

- Теперь нашей команде нужно реабилитироваться за поражение от румын в поединке со словаками. Мюнхенское фиаско должно стать убедительным уроком для подопечных Сергея Реброва. Они должны наконец-то понять, что приехали на чемпионат Европы, а не на первенство бани! И на столь серьезном турнире футболисты не имеют права порочить честь страны, честь клуба и собственное имя. Особенно жаль наших воинов на передовой, которые оказались очень разочарованы поражением от румын. Ведь любая игра фиксируется, и в ней все футболисты получают определенное количество как плюсов, так и минусов. Однако реализовать себя во встрече со Словакией будет непросто. Как и с Румынией, эта игра не будет легкой.

– Как и заключительная в нашей группе, с Бельгией. Не так ли?

– Конечно. Однако сейчас о поединке с бельгийцами говорить рано. Это уже будет третий шанс нашей сборной. Не стоит забегать заранее в гипотетических и радужных прогнозах. Все-таки я очень надеюсь, что нашу сборную в матче со словаками прорвет. Если этого не произойдет, то нашим мастерам нужно вбивать гвоздь в стену, вешать на него бутсы и заканчивать с футболом.

– От дел нашей сборной хотелось бы перейти к вашим личным делам. Насколько известно, вы рассматривались как кандидат на роль нового рулевого «Ингульца», однако несколько дней назад она была доверена Василию Кобину.

- На этот вопрос ответа у меня нет. Могу только сказать, как все было. В начале прошлой недели мне позвонил президент «Ингульца» Александр Поворознюк, с которым у меня были переговоры, чтобы я возглавил команду. Он озвучил мне финансовые условия, я согласился. Александр Григорьевич сказал, чтобы ждал его звонка. Я уже начал было думать о том, чтобы паковать чемоданы и собираться в путь. Но прошел день, второй, третий, четвертый – обещанного звонка так и не было. А на пятый день узнаю, что «Ингулец» возглавил Василий Кобин. Я рад за этого молодого тренера, которому желаю только успехов в работе. А вот чем руководствовался президент петровского клуба, который сначала согласовал со мной его же предложение, а потом даже не поставил меня в известность об изменении намерений, мне непонятно.