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"Каждый должен начать с себя". Судаков раскрыл содержание разговора команды без Реброва

Национальная сборная Украины
Обновлено

Инсайд от хавбека

"Каждый должен начать с себя". Судаков раскрыл содержание разговора команды без Реброва

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Георгий Судаков проанализировал матч с Румынией, и рассказал о чем разговаривала команда в раздевалке без главного тренера Сергея Реброва.

"Проиграли закономерно. Это как будто был холодный душ. Ты должен понять вообще куда ты приехал, куда попал. Но нам нельзя опускать голову. Конечно же, трудно, но у нас еще есть две игры. Должны кардинально изменить свою игру, подход, концентрацию. Каждая деталь, которая присутствует в футболе - мы должны ее изменить. Каждый должен начать с себя.

И хочется попросить прощения у болельщиков за такую игру. Я с ними согласен, почему был такой негатив. От нас большие ожидания, и высказывания в отношении нас после игры - закономерны. Я нормально и адекватно воспринимаю хейт. После таких падений надо подниматься как можно быстрее, и двигаться дальше.

Первый гол нас сбил с толку, а второй уже добил. Когда ты на таком уровне, и на таком турнире проигрываешь 2:0, психологически очень трудно. Потеряли концентрацию, подошли ненадлежащим образом к этой игре.

70% владения? В такой игре это не имеет значения. Счет на табло - главный показатель.

Разговор в раздевалке без Реброва? Это был разговор о том, чтобы каждый начал с себя, проанализировал свою игру и свое отношение. Это сейчас самое главное - иначе подойти к следующему матчу.

В первые три часа после матча я получил много неприятных сообщений, но когда эмоции утихли, я увидел, что болельщики начали поддерживать. Я понимаю хейт, но надо вспомнить, как нас поддерживали в матчах с Боснией и Исландией, когда тоже казалось, что все. Такие эмоции поддерживают.

Результат матча Словакии с Бельгией? Для нас это не имеет значения. Есть два финала", - сказал Судаков и в интервью Взбірна.

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Источник:
Взбірна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Лекарь (село Дарниця)
19.06.2024 в 11:18
Так, Жоріку, почни з себе. Кидай себе продавати за 50 мільйонів, а грай в футбол з командою
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Комментарии 2
Лекарь (село Дарниця)
19.06.2024 в 11:18
Так, Жоріку, почни з себе. Кидай себе продавати за 50 мільйонів, а грай в футбол з командою
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Вarcelinius
19.06.2024 в 11:05
Лучше начать с консерватории.
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