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Конопля: Договорились, что в следующих играх все будут стараться биться друг за друга

Национальная сборная Украины
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Комментарий латераля

Конопля: Договорились, что в следующих играх все будут стараться биться друг за друга

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Фланговый защитник сборной Украины Ефим Конопля проанализировал причины поражения от Румынии и рассказал о разговоре в раздевалке после игры.

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"Мы еще до конца не проанализировали игру. Может стали не с той ноги, а румыны наоборот с той, которой нужно. Немного не сложилась игра, все пошло не по плану. Понимаем, что проиграли, проиграли некрасиво. Нельзя даже друг другу в глаза смотреть.

Какой момент матча вспоминаю? Когда мы вышли на поле петь гимн и увидели толпу румын, которых было очень много. В тот момент я понял, что легко точно не будет.

Румыния очень хорошо действовали в защите, почти ничего не дала создать, именно поэтому они сыграли хорошо, а мы - плохо.

Разговор в раздевалке? Говорил капитан, и договорились что в следующих играх, каким бы ни был результат и качество игры, все будут стараться биться друг за друга. Самое главное, чтобы не повторялось такого, как с Румынией.

Были болезненные поражения и раньше, 0:7 от "Фейеноорда", но это - самое обидное, худшее в моей карьере, пожалуй, из-за важности игры и турнира, из-за ответственности. Но должны все равно, встать, поднять нос и мы имеем все шансы, чтобы достичь наших целей. Над этим надо работать", - сказал Конопля Взборной.

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Источник:
Взбірна
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Siren05 (Мариуполь)
19.06.2024 в 11:32
Надо меньше говорить и обещать. Просто выйти на поле и отдать всё для победы!
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Комментарии 1
Siren05 (Мариуполь)
19.06.2024 в 11:32
Надо меньше говорить и обещать. Просто выйти на поле и отдать всё для победы!
Ответить
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