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Экс-защитник Шахтера и Динамо: У румын очень сильная психология. Они убиваются за результат
Наблюдения украинца из Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine
Украинский защитник румынского ЧФР "Клуж" Алан Аусси прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Румынии на групповом этапе Евро-2024.
- Румыния и Украина накануне встречались на Евро. Что скажешь о нашем первом сопернике?
- Очень квалифицированные футболисты, из моей команды поехали двое игроков - правый защитник Василе Могош и центрфорвард Даниэл Бирлигя. На мой взгляд, очень качественные футболисты, которые могут очень здорово проявить себя на Евро.
- Результат матча в Мюнхене тебя удивил?
- Первые 20-25 минут инициатива была у нас. Была проблема в финальной трети, но после первого забитого мяча румыны в себя поверили, а наши не могли прийти в себя.
- Можно сказать, что в плане психологии Румыния после первого гола поверила, что можно взять максимум?
- Психология у румын очень сильная. За полгода здесь я увидел, как в матчах чемпионата люди убиваются за результат. Физически они хорошо подготовлены. Они могли бы еще один матч за день в таком темпе отыграть. Нельзя сказать, что наши не хотели победили, однако в этом конкретном матче больше рвения было у Румынии, потому что они играли как в последний раз.
- Недооценка соперника могла быть?
- Мне кажется, что наши хотели за счет мастерства взять результат. Я уверен, что со словаками такого не повторится.
Аусси - воспитанник "Шахтера", но за основную команду Алан не провел ни одного матча. Также украинец выступал за юношескую команду "Динамо".
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