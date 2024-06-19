Экс-защитник Шахтера и Динамо: У румын очень сильная психология. Они убиваются за результат

Украинский защитник румынского ЧФР "Клуж" Алан Аусси прокомментировал поражение сборной Украины от национальной команды Румынии на групповом этапе Евро-2024.

- Румыния и Украина накануне встречались на Евро. Что скажешь о нашем первом сопернике?

- Очень квалифицированные футболисты, из моей команды поехали двое игроков - правый защитник Василе Могош и центрфорвард Даниэл Бирлигя. На мой взгляд, очень качественные футболисты, которые могут очень здорово проявить себя на Евро.

- Результат матча в Мюнхене тебя удивил?

- Первые 20-25 минут инициатива была у нас. Была проблема в финальной трети, но после первого забитого мяча румыны в себя поверили, а наши не могли прийти в себя.

- Можно сказать, что в плане психологии Румыния после первого гола поверила, что можно взять максимум?

- Психология у румын очень сильная. За полгода здесь я увидел, как в матчах чемпионата люди убиваются за результат. Физически они хорошо подготовлены. Они могли бы еще один матч за день в таком темпе отыграть. Нельзя сказать, что наши не хотели победили, однако в этом конкретном матче больше рвения было у Румынии, потому что они играли как в последний раз.

- Недооценка соперника могла быть?

- Мне кажется, что наши хотели за счет мастерства взять результат. Я уверен, что со словаками такого не повторится.