Поможет ли Украине в матче со Словакией? Появились подробности процесса восстановления Миколенко

Сборная Украины провела восстановительную тренировочную сессию в Вегене после поражения от Румынии (0:3) в первом матче на чемпионате Европы.

Как сообщает УАФ, защитник сборной Украины Виталий Миколенко уже начал работать с мячом, но пока тренируется по индивидуальной программе.

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Напомним, что травму Миколенко получил в первом тайме товарищеского поединка против Молдовы (4:0).

21-го июня сборная Украины сыграет в Дюссельдорфе против Словакии в рамках второго тура группового этапа Евро-2024. В последнем туре этой стадии "желто-синие" 26-го июня встретятся с национальной командой Бельгии.