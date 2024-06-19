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Поможет ли Украине в матче со Словакией? Появились подробности процесса восстановления Миколенко

Национальная сборная Украины

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Поможет ли Украине в матче со Словакией? Появились подробности процесса восстановления Миколенко

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Сборная Украины провела восстановительную тренировочную сессию в Вегене после поражения от Румынии (0:3) в первом матче на чемпионате Европы.

Как сообщает УАФ, защитник сборной Украины Виталий Миколенко уже начал работать с мячом, но пока тренируется по индивидуальной программе.

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Напомним, что травму Миколенко получил в первом тайме товарищеского поединка против Молдовы (4:0).

21-го июня сборная Украины сыграет в Дюссельдорфе против Словакии в рамках второго тура группового этапа Евро-2024. В последнем туре этой стадии "желто-синие" 26-го июня встретятся с национальной командой Бельгии.

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Украина Словакия Виталий Миколенко Евро 2024
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Александр Бураков
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