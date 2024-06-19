Малиновский: После таких матчей извинения футболистов никому не нужны

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский провел встречу с журналистами в пресс-центре УАФ в Германии. Опытный хавбек рассказал, в чем нужно прибавить украинской сборной в следующих матчах, в частности во внефутбольных вопросах. Кроме всего прочего, Малиновский сказал, что просить прощения нужно игрой на поле, а не в соцсетях, и раскрыл некоторые детали разговора футболистов на высоких тонах в раздевалке. На мероприятии присутствовала корреспондентка UA-Футбол .

О выводах, которые сделала команда после поражения от Румынии

Мы как раз только приехали из теории на эту конференцию. Причины поражения... Много составляющих. До игры говорили, что эпизоды решают исход матча. Нам нужно подтянуть внефутбольные моменты – это желание, больше борьбы, командных действий. Мы это проанализировали, надеюсь, что сделаем правильные выводы для следующих матчей, и сыграем в другой футбол. Была теория, на которой кто-то сказал важные вещи для всех. Теперь важно перенести это на тренировочный процесс, работать на тренировках, потому что все с тренировок переносится на матчи.

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О закрытом разговоре футболистов в раздевалке

Разговор был на высоких тонах – это сто процентов. Но о чем мы разговаривали в раздевалке – останется в раздевалке. Всем нужно подумать над тем, что было сказано в раздевалке, это самое главное. У нас есть опытные футболисты, которые могут помочь молодым игрокам. Андрей Ярмоленко уже четвертое Евро играет. От капитана и опытных ребят мы услышали много "добрых" слов.

О том, как на команду повлияет "хейт" от болельщиков

В первую очередь, я считаю, что это нам может помочь. Разговоры разговорами, но все мы можем увидеть только на футбольном поле. Об ожиданиях, которые были до начала Евро... Когда-то тренер "Шахтера-3" Сергей Ковалев говорил: "Если команда выходит на поле, и выпадает один футболист – выиграть уже труднее. Если два – это катастрофа, нереально выиграть". В Румынии никто не выпадал, а что было у нас не хочу говорить, не буду кого-то выделять, но у соперника было больше команды чем у нас, они играли дисциплинированно. Нам нужно быть командой, и нормально воспринять критику. Это футбол, это эмоции, целая страна смотрит на нас. Все 26 футболистов – нужны нам, и те кто играет, и те кто на скамейке запасных.

О сборной Словакии

Знаю полкоманды из этой сборной, потому что играем в одном чемпионате. В частности Шкриньяра, который играл в "Интере", и в центре поля у Словакии футболисты из Серии А. Куцка играл в Италии много лет, Дуда из "Болоньи", Лоботка из "Наполи". Это футболисты высокого уровня, им нельзя давать время на размышления, не оказывать на них давление. Они мобильны. Это очень классная и сбалансированная команда. Мы увидели в игре с Бельгией, как они боролись, терпели за результат. Они будут очень мотивированы, они будут с хорошим настроем подходить к матчу, будут заряжены на победу так, как и мы. Это будет очень серьезная игра, поэтому нам надо обратить внимание на эти ключевые, нефутбольные эпизоды.

Об ответственности и давлении на команду во время войны

Все футболисты чувствуют большую ответственность, раньше, чем когда-то. Но все переживания о войне остаются внутри. В футболе всегда есть результат. Но сама игра – это самое важное. Можно сделать все на поле, но проиграть. Такое бывает в футболе. В ближайших двух матчах я хочу, чтобы болельщики гордились прежде всего нашей игрой и увидели команду.

Об извинениях футболистов в соцсетях

Каждый индивидуально все решал. Я считаю, что после таких игр извинения никому не нужны. Хорошо, что у нас матч через три дня, а не неделю его надо ждать, чтобы показать себя.

Об атмосфере на трибунах в первом матче