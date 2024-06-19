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Сбои в трансляции матча Румыния - Украина произошли из-за погоды в Киеве, - MEGOGO
Из-за сильной грозы с ливнем
Стала известна причина отсутствия трансляции матча чемпионата Европы-2024 Румыния - Украина во втором тайме.
Как передает пресс-служба MEGOGO, стабильной работе медиасервиса помешали погодные условия в Киеве.
Сильная гроза и ливень, а также шторм, вызванный порывами ветра, сделали невозможным прием сигнала на основном и резервном спутниках. Переключение на третий заняло 40 секунд, однако из-за значительного превышения попыток переподключиться к трансляции, подсистема доставки контента медиасервиса отказала.
Восстановить работу и подачу трансляции удалось только в конце второй половины матча.
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