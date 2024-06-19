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Национальная сборная Украины

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Сбои в трансляции матча Румыния - Украина произошли из-за погоды в Киеве, - MEGOGO

Национальная сборная Украины
Обновлено

Из-за сильной грозы с ливнем

Сбои в трансляции матча Румыния - Украина произошли из-за погоды в Киеве, - MEGOGO

Новина українською

Стала известна причина отсутствия трансляции матча чемпионата Европы-2024 Румыния - Украина во втором тайме.

Как передает пресс-служба MEGOGO, стабильной работе медиасервиса помешали погодные условия в Киеве.

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Сильная гроза и ливень, а также шторм, вызванный порывами ветра, сделали невозможным прием сигнала на основном и резервном спутниках. Переключение на третий заняло 40 секунд, однако из-за значительного превышения попыток переподключиться к трансляции, подсистема доставки контента медиасервиса отказала.

Восстановить работу и подачу трансляции удалось только в конце второй половины матча.

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Украина Megogo
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Источник:
Megogo
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.06.2024 в 17:44
Не побачив пропозиції з компенсації в найдорожчого поставщака подібних послуг. А є ж такі клієнти які заради євро і проплатили. Наприклад я проплачую один ресурс заради футбольного контенту , хоча в пакеті є все і ігого і рядом не стояла . І збоїв не було ніколи . Просто ігого - офігєвші пдр !
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Комментарии 1
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
19.06.2024 в 17:44
Не побачив пропозиції з компенсації в найдорожчого поставщака подібних послуг. А є ж такі клієнти які заради євро і проплатили. Наприклад я проплачую один ресурс заради футбольного контенту , хоча в пакеті є все і ігого і рядом не стояла . І збоїв не було ніколи . Просто ігого - офігєвші пдр !
Ответить
0
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