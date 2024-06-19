Сбои в трансляции матча Румыния - Украина произошли из-за погоды в Киеве, - MEGOGO

Стала известна причина отсутствия трансляции матча чемпионата Европы-2024 Румыния - Украина во втором тайме.

Как передает пресс-служба MEGOGO, стабильной работе медиасервиса помешали погодные условия в Киеве.

Сильная гроза и ливень, а также шторм, вызванный порывами ветра, сделали невозможным прием сигнала на основном и резервном спутниках. Переключение на третий заняло 40 секунд, однако из-за значительного превышения попыток переподключиться к трансляции, подсистема доставки контента медиасервиса отказала.

Восстановить работу и подачу трансляции удалось только в конце второй половины матча.