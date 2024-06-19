Бражко: После игры с Румынией не брал телефон в руки - знал, что там будет в соцсетях

Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко ответил на вопросы журналистов о матче с Румынией и ожиданиях от следующих поединков. На мероприятии присутствовала корреспондентка UA-Футбол.

О словах Бражко, что Румыния ничего не показала

Я сказал это на эмоциях и высказался неправильно. Я хотел сказать, что Румыния не показала ничего, из того, что мы не ожидали. Она сыграла ожидаемо, но нам не хватило концентрации. Там полумомент, там полумомент. Так сложилась игра - 3:0. Только могу поздравить Румынию, нам надо сосредоточиться на своей игре.

О Словакии

Они очень сильны командно. Я смотрел матч с Бельгией, они знают, что делать на поле, как команда, так и индивидуально. Посмотрим. Нам не надо бояться. Надо следить за своей игрой, надо выигрывать. У нас есть шансы, но нет права на ошибку.

О Запорожье

Сейчас всем сложно, всем украинцам, много ребят из прифронтовых мест в сборной. Я постоянно на связи с родителями и друзьями из Запорожья. Почти каждый день обстрелы, я за них переживаю, но они держатся. Хочется их, и всех украинцев радовать игрой за сборную, но в матче с Румынией этого не получилось. Хотим хорошо подготовиться на два матча, будем делать все от нас возможное, чтобы вернуть улыбки украинцам.

Будет ли Бражко в основе в следующей игре?

Не знаю, посмотрим, еще есть два дня.

О соцсетях

После игры я не брал телефон в руки, потому что я знал, что там будет, и в телеграмме, инстаграме, ютубе. Невозможно было зайти. Мы заслужили этот хейт, но это заслуженно. Надо это пережить, и понять, как нам дальше играть, и где мы находимся.

Об атмосфере

У меня был первый такой матч на заполненном стадионе, где около 70 тысяч болельщиков. Мне хотелось сыграть на Евро, я к этому шел, но нам надо улучшать свою игру.