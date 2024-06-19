Сборная Украины после 1-го тура опустилась в рейтинге фаворитов Евро от Goal с 14 на 20-е место

Популярный футбольный портал Goal.com после первого тура Евро-2024 обновил свой рейтинг фаворитов турнира.

До начала Евро портал ставил сборную Украины на 14-е место в рейтинге фаворитов турнира, сейчас же команда Сергея Реброва опустилась на 20-е место.

"Первый матч Украины в Германии сложился хуже некуда: команда Сергея Реброва была разгромлена Румынией со счетом 3:0, командой которой находится на 24 позиции ниже их в рейтинге ФИФА. При этом, Украина нанесла первый удар в створ ворот только на 77-й минуте матча. Теперь в матче со Словакией Украине нужна только победа, а это означает, что таким игрокам, как Михаил Мудрик, придется выступать намного лучше в Дюссельдорфе, если они хотят сохранить свою мечту о Евро", - пишут журналисты сайта.

Главными фаворитами на победу в турнире после первого тура журналисты Goal считают сборные Испании, Германии и Португалии.

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Рейтинг фаворитов Евро-2024 после 1-го тура:

1. Испания

2. Германия

3. Португалия

4. Франция

5. Англия

6. Нидерланды

7. Швейцария

8. Италия

9. Турция

10. Словакия

11. Румыния

12. Словения

13. Австрия

14. Хорватия

15. Бельгия

16. Дания

17. Венгрия

18. Чехия

19. Сербия

20. Украина

21. Польша

22. Грузия

23. Албания

24. Шотландия