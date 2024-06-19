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Сборная Украины после 1-го тура опустилась в рейтинге фаворитов Евро от Goal с 14 на 20-е место
После первого тура главный фаворит турнира - Испания
Getty Images/Global Images Ukraine
Популярный футбольный портал Goal.com после первого тура
До начала Евро портал ставил сборную Украины на 14-е место в рейтинге фаворитов турнира, сейчас же команда Сергея Реброва опустилась на 20-е место.
"Первый матч Украины в Германии сложился хуже некуда: команда Сергея Реброва была разгромлена Румынией со счетом 3:0, командой которой находится на 24 позиции ниже их в рейтинге ФИФА. При этом, Украина нанесла первый удар в створ ворот только на 77-й минуте матча.
Теперь в матче со Словакией Украине нужна только победа, а это означает, что таким игрокам, как Михаил Мудрик, придется выступать намного лучше в Дюссельдорфе, если они хотят сохранить свою мечту о Евро", - пишут журналисты сайта.
Главными фаворитами на победу в турнире после первого тура журналисты Goal считают сборные Испании, Германии и Португалии.
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Рейтинг фаворитов Евро-2024 после 1-го тура:
1. Испания
2. Германия
3. Португалия
4. Франция
5. Англия
6. Нидерланды
7. Швейцария
8. Италия
9. Турция
10. Словакия
11. Румыния
12. Словения
13. Австрия
14. Хорватия
15. Бельгия
16. Дания
17. Венгрия
18. Чехия
19. Сербия
20. Украина
21. Польша
22. Грузия
23. Албания
24. Шотландия
Рейтинг фаворитов Евро-2024 до начала турнира
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