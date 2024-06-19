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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Словакия - Украина

Национальная сборная Украины

Эта же пара комментаторов работала и на матче Румыния - Украина

Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Словакия - Украина

facebook.com/romoralesmunoz

Новина українською

Стало известно, кто на медиасервисе MEGOGO будет комментировать матч 1-го тура Евро-2024 Словакия – Украина.

На матче будут работать Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.

Эта пара комментаторов также работала на матче 1-го тура Румыния – Украина 3:0.

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Напомним, что игра Словакия – Украина состоится 21 июня и начнется в 16:00.

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Украина Словакия
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
19.06.2024 в 20:37
в тебе вже тримтять житяра ?
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Комментарии 8
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Просто Квашин (Харків)
19.06.2024 в 20:37
в тебе вже тримтять житяра ?
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0
1
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Вarcelinius
19.06.2024 в 20:35
Вот бы скрестить Вацко и Цыганыка. Ото б у Сандри соски затремтіли б.
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Sandra777 (Львів)
19.06.2024 в 19:36
А чого не волочай вацко ?. Бо ромунія -Україна слабо коментатори були
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Просто Квашин (Харків)
19.06.2024 в 19:48
Вони тобі як чоловіки подобаються, чи як коментатори ? А то дівчата ведуться на тембр голосу чоловіка...
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0
7
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Вarcelinius
19.06.2024 в 20:14
У Ромы какой тембр, Витёк, возбуждающий?
 
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Просто Квашин (Харків)
19.06.2024 в 20:35
Ти житяра дивись мацою не подавися... А тепер вийми член з рота та спитай нормально, на нормальній мові, а не свинособачій, яку я не розумію...
 
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Вarcelinius
19.06.2024 в 20:42
Та ти і українську слабо розумієш, як я дивлюсь.
 
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Romerik (YNWA)
19.06.2024 в 19:32
А можна вже якось розмежовувати ці 2 поняття. Повага їм за службу в зсу, але це не має їм давати автоматичне право коментувати збірну. Це особливі матчі, які мають коментувати по особливому. А моралес особливо дуже специфічний коментатор. Чому не можна дати їм будь який інший матч (
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