Национальная сборная Украины
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Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Словакия - Украина
Эта же пара комментаторов работала и на матче Румыния - Украина
facebook.com/romoralesmunoz
Стало известно, кто на медиасервисе MEGOGO будет комментировать матч 1-го тура
На матче будут работать Вадим Скичко и Роберто Моралес.
Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.
Эта пара комментаторов также работала на матче 1-го тура Румыния – Украина 3:0.
Напомним, что игра Словакия – Украина состоится 21 июня и начнется в 16:00.
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Михаил Черныш
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Просто Квашин (Харків)
19.06.2024 в 20:37
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