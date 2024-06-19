Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Словакия - Украина

Стало известно, кто на медиасервисе MEGOGO будет комментировать матч 1-го тура Евро-2024 Словакия – Украина.

На матче будут работать Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ.

Эта пара комментаторов также работала на матче 1-го тура Румыния – Украина 3:0.

Напомним, что игра Словакия – Украина состоится 21 июня и начнется в 16:00.