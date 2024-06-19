Шацких - о матче Украина - Румыния: Вы нам пасик, мы вам голик

Легендарный форвард "Динамо", а ныне главный тренер "Пахтакора" Максим Шацких поделился впечатлениями от игры сборной Украины в матче первого тура Евро-2024 против Румынии (0:3).

– Матч Румыния – Украина. Что это было?

– Что это было? Знаете, у меня всегда было такое высказывание: вы нам пасик, мы вам голик. Это если в двух словах. Наверное, оно так и вышло. Контроль и все такое – это хорошо, но в принципе без моментов… Ничего острого не получилось сотворить. У румын, к сожалению, все получалось. Конечно, было видно, что они собираются играть на скорых переходах, на контратаках, потому что Украина любит владеть мячом. Так оно и было. Плюс досадные ошибки, ненужные, скажем так, привели к такому плачевному следствию.

– В чем вы видите причину такого поражения сборной Украины? Может быть, нехватка эмоций?

– Я не думаю, что это эмоции. Со стороны так казалось, что возможно… Плохо, что я перед игрой читал некоторые высказывания, мол, это Румыния, мы обязаны обыгрывать, то и то. Не нужно это делать. Я еще раз повторю, что на таких слабых турнирах нет. Случайно туда не попадают. Нужно на всех настраиваться и готовиться ко всем.

Это футбол, тяжело сказать. Я не думаю, что они получились недонастроенными или расслабленными. Так сложилось, что у румын что ни удар – все туда. Практически все, что они создали – залетело. То, что наши создали не так много, как хотелось бы… Поэтому гола мы и не увидели ни одного. Думаю, сейчас нужно это забывать и готовиться к следующей игре. Потому что шанса может не быть. Вы ведь видите, что и Бельгия проиграла. Со всеми можно и нужно играть. Сейчас главное – хорошо подготовиться к следующей игре. На осечку права уже нет.

– Победа Словакии над Бельгией значительно снизила шансы Украины на выход из группы? Как вы оцените эти шансы?

- Да нет. Нужно просто Бельгию обыгрывать, и все. Шансы всегда 50 на 50. Я не думаю, что Румыния уже считается фаворитом группы. Нет. Посмотрим.

– В матче со Словакией ожидаете увидеть много изменений в стартовом составе?

– Изменения точно будут, но думаю, что незначительные. Могут ли заменить 5-6 игроков? В распоряжении Реброва есть равноценные замены, так что варьировать состав он может. Сделают какие-нибудь выводы и изменения будут – это точно. Не знаю, скольких футболистов Ребров сменит в стартовом составе, но ротация, однозначно, будет.

- Существует мнение, что сборная Украины сыграла хуже всех команд Евро-2024 в первом туре. Что вы думаете по этому поводу?

– Скорее всего, это так. Да, здесь спорить нет смысла. Все же ожидали от сборной Украины большего. Вчера я смотрел матч Грузии – им немного не повезло. Они должны были и сравнивать, и вперед выходить, но в конце пропустили третий гол и проиграли 1:3. Но они сражались и сражались на поле. Наверное, в этом туре, скорее всего, Украина действительно была самой слабой. Однажды без агрессии они сыграли. Ничего не удавалось в этот день.

– Перед Евро нашу сборную очень хвалили и рисовали ей высокие шансы на успех. Может, игроков перехвалили и они расслабились?

– Все может быть. Это психология. Но не думаю, что на таком уровне футболисты могут подвергаться какому-либо влиянию. Нужно выходить и просто отдавать себя полностью в каждой игре и на каждой тренировке. Только тебе будет какой-нибудь прогресс. Хотя, если кто-то слаб морально, неустойчив психологически – может быть, где-то недонастроился. А по ходу игры перестроить себя тяжело.

– Следующий матч со Словакией. За счет чего сборная Украины может одержать победу?

– Нужно просто показать хороший футбол, который они показывали в игру с Румынией. Исполнители есть, а о мотивации нет смысла говорить. Это чемпионат Европы, какая еще может быть мотивация? Нужно выйти и продемонстрировать, с каким желанием они будут играть. Я думаю, что все должно удаться. Просто не нужно сильно поливать грязью. Ребята, я думаю, старались. Так получилось просто, это футбол. Разные игры бывают. Я думаю, что сейчас они будут переосмыслены. Я знаю, что они и в раздевалке сами разговаривали между собой. Там лидеры, которые могут всю эту атмосферу держать в тонусе. Думаю, сейчас мы увидим совсем другую сборную Украины.

– То есть все только начинается?

– Надеюсь, что да.