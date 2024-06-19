Береза: УАФ превратили в 95-й квартал. Шевченко только пришел, но меня интересует результат

Почетный президент "Днепра-1" Юрий Береза раскритиковал сборную Украины за провальный матч 1-го тура Евро-2024 с Румынией (0:3).

— Юрий Николаевич, как прокомментируете матч сборной?

— Предлагаю вам и другим журналистам спросить кто сколько получил от УАФ за выход на Евро. Конкретно — сколько получил каждый игрок (по данным отчета УАФ, игроки, тренеры и персонал сборной в целом получили почти 140 миллионов гривен в качестве премиальных за выход на Евро-2024 — ред.) И сколько премиальных предусмотрено за выход в четвертьфинал? Вы будете шокированы этими цифрами. Сравните эти цифры с солдатами, которые воюют на "нуле". Здесь даже не ради какого-то хейта, наоборот — с любовью, простая аналитика, эффективность использования средств. Предлагаю вообще сделать таблицу зарплат: сколько получает рядовой, сержант на "нуле" и сборники за выход на Евро. Это несправедливо вообще. УАФ превратили в "95-й квартал". Да, Шевченко только пришел, но меня интересует результат, которого пока что нет.

Вообще хотел многое рассказать, но сдержался в последний момент. Но кое-что скажу, например, что делает в сборной Конопля? И почему не вызвали Пихаленка? Принцип два "офигенных" клуба и легионеры не работает. Надо брать тех, кто хочет играть, будет играть и будут рвать задницу. Потому что сейчас это не сборная Украины, а мюзикл Крещатика. Мысли на поле не было вчера, они вообще не думали.

— В матчах против словаков и бельгийцев что ожидаете? Положительные изменения будут?

— Вы думаете, что может что-то измениться? Мы проиграли психологически. В сборной должны быть сильнейшие, а если первый удар в створ был на 75-й минуте, то как эта сборная может что-то достичь? Очень много вопросов, на которые нет ответа.