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Леднев: Есть все шансы на выход из группы, крест на сборной Украины ставить еще рано
Нам бы такую уверенность
Фото: СК Дніпро-1
Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев высказался о матчах
– Как тебе Чемпионат Европы? Кто чем удивил?
– Очень интересный турнир складывается благодаря результативным матчам. Интересно смотреть такой футбол. Каждый день смотрю, не пропускаю игры – очень интересно. Благодаря забитым голам выходит яркий чемпионат.
– Результат сборной Украины был отрицательно воспринят болельщиками. А у тебя вера в команду не пошатнулась?
– Конечно, досадно, ведь вся страна переживает и болеет за команду. Но не все потеряно. Главное сделать верные выводы, и есть две игры. Есть все шансы на выход из группы. У нас хорошие футболисты, тренер. Крест на перспективах сборной ставить еще рано.
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