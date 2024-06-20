Леднев: Есть все шансы на выход из группы, крест на сборной Украины ставить еще рано

Полузащитник "Днепра-1" Богдан Леднев высказался о матчах Евро-2024 , и о поединке Румыния – Украина (3:0) в том числе.

– Как тебе Чемпионат Европы? Кто чем удивил?

– Очень интересный турнир складывается благодаря результативным матчам. Интересно смотреть такой футбол. Каждый день смотрю, не пропускаю игры – очень интересно. Благодаря забитым голам выходит яркий чемпионат.

– Результат сборной Украины был отрицательно воспринят болельщиками. А у тебя вера в команду не пошатнулась?

– Конечно, досадно, ведь вся страна переживает и болеет за команду. Но не все потеряно. Главное сделать верные выводы, и есть две игры. Есть все шансы на выход из группы. У нас хорошие футболисты, тренер. Крест на перспективах сборной ставить еще рано.