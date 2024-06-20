  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене

Национальная сборная Украины

Место постоянной дислокации нашей сборной

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

Алина Ерофеева Автор UA-Футбол
Новина українською

На время проведения чемпионата Европы 2024 года сборная Украины поселилась в одном из отелей Таунусштайне, что находится в 11 километров от Висбадена. Висбаден расположен в Германии и является столицей федеральной земли Гессен. Он также является городом-побратимом Каменца-Подольского, откуда, к слову, родом форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат.

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 1

19 апреля полузащитники сине-желтых Руслан Малиновский и Владимир Бражко ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции на стадионе "BRITA Arena" в Висбадене, который принадлежит клубу Второй Бундеслиги - "Веену". Игроки рассказали о выводах, которые сделали после поражения от Румынии (0:3), о критике в сторону команды, а также поделились ожиданиями от предстоящей игры со Словакией.

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 2

Путешествие по Висбадену продолжилось с небольшого парка, где можно посмотреть на основу города - известный термальный источник Kochbrunnen (Кипящий фонтан). Но надо быть осторожными, вода здесь горячая. Рядом находится беседка, в которой есть питьевой фонтан.

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 3

Также достойна внимания Маркткирхе - главная протестантская церковь в Висбадене, которая была построена между 1853 и 1862 годами. Сооружение выглядит гармонично. Ее западная башня высотой 92 метра делает самым высоким зданием в городе. Войдя внутрь, очаровываешься атмосферой и великолепным внутренним убранством. Прекрасные фрески и сияющие витражи погружают вас в историю и духовность.

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 4

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 5

Рядом еще интересный объект - Ратуша. Интересно, что это одно из немногих зданий города, разрушенных во время войны. Ее очень быстро восстановили.

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 6

Центр города очень красивый, наполненный архитектурными шедеврами. Много магазинов, кафе, ресторанов, которые находятся достаточно близко друг к другу. Уютные улочки с красивыми домиками. Некоторые стены даже украшены муралами.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 7

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 8

Здесь я не заметила чего-то связанного с Евро. Одно или два заведения, где транслировали футбол. Кроме того, здесь никто не поет, не бьет в барабаны и не дудит в дудку. На дорогах тихо и спокойно, никто никуда не спешит. Это даже не удивляет, поскольку в этом городе не проходят матчи.

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 9

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 10

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 11

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 12

Ну и конечно куда же без цветов украинского флага. От этого сразу тепло становится на душе. Эта поддержка вдохновляет и дает надежду, что им не все равно.

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 13

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 14

Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене - изображение 15
По теме
yellow-arrow
Бражко: Словакия знает, что делать на поле. Они не просто пинают мяч
yellow-arrow
Вацко: Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо*****сь
yellow-arrow
Леднев: Есть все шансы на выход из группы, крест на сборной Украины ставить еще рано
Украина
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости