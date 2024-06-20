Пресс-конференция сборников, нефутбольный город, уютные улочки. Первые впечатления о Висбадене

На время проведения чемпионата Европы 2024 года сборная Украины поселилась в одном из отелей Таунусштайне, что находится в 11 километров от Висбадена. Висбаден расположен в Германии и является столицей федеральной земли Гессен. Он также является городом-побратимом Каменца-Подольского, откуда, к слову, родом форвард "Динамо" и сборной Украины Владислав Ванат.

19 апреля полузащитники сине-желтых Руслан Малиновский и Владимир Бражко ответили на вопросы журналистов на пресс-конференции на стадионе "BRITA Arena" в Висбадене, который принадлежит клубу Второй Бундеслиги - "Веену". Игроки рассказали о выводах, которые сделали после поражения от Румынии (0:3), о критике в сторону команды, а также поделились ожиданиями от предстоящей игры со Словакией.

Путешествие по Висбадену продолжилось с небольшого парка, где можно посмотреть на основу города - известный термальный источник Kochbrunnen (Кипящий фонтан). Но надо быть осторожными, вода здесь горячая. Рядом находится беседка, в которой есть питьевой фонтан.

Также достойна внимания Маркткирхе - главная протестантская церковь в Висбадене, которая была построена между 1853 и 1862 годами. Сооружение выглядит гармонично. Ее западная башня высотой 92 метра делает самым высоким зданием в городе. Войдя внутрь, очаровываешься атмосферой и великолепным внутренним убранством. Прекрасные фрески и сияющие витражи погружают вас в историю и духовность.

Рядом еще интересный объект - Ратуша. Интересно, что это одно из немногих зданий города, разрушенных во время войны. Ее очень быстро восстановили.

Центр города очень красивый, наполненный архитектурными шедеврами. Много магазинов, кафе, ресторанов, которые находятся достаточно близко друг к другу. Уютные улочки с красивыми домиками. Некоторые стены даже украшены муралами.

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Здесь я не заметила чего-то связанного с Евро. Одно или два заведения, где транслировали футбол. Кроме того, здесь никто не поет, не бьет в барабаны и не дудит в дудку. На дорогах тихо и спокойно, никто никуда не спешит. Это даже не удивляет, поскольку в этом городе не проходят матчи.

Ну и конечно куда же без цветов украинского флага. От этого сразу тепло становится на душе. Эта поддержка вдохновляет и дает надежду, что им не все равно.