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Вацко: Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо*****сь

Национальная сборная Украины
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Слов Виктор не подбирал

Вацко: Самое сильное поколение в истории украинского футбола обо*****сь

Скріншот з відео

Новина українською

Известный журналист и блогер Виктор Вацко в жёсткой форме раскритиковал выступление сборной Украины в стартовом матче на чемпионате Европы-2024 против Румынии (0:3).

"Это был позор! Понимаете, сейчас можно многое рассказывать: тактика, контроль мяча, перемещение, двоечки-троечки, еще какую-то модную научную х**ню современного футбола, но факт же в другом – самое сильное поколение в истории украинского футбола обо****сь. Давайте будем говорить прямо в своем первом матче на Евро-2024.

300 миллионов, 150 миллионов, 100 миллионов, 70 миллионов, 50 миллионов. Давайте президенты, менеджеры, агенты, давайте фантазируйте в оценке своих игроков, а их обыграли дед из чемпионата Саудовской Аравии, пацан из Серии Б и запасной аутсайдера Ла Лиги. Рассказывайте, сильнейшее поколение, лучшая сборная истории, игроки топ чемпионатов дойдут до полуфинала – вперед, давайте рассказывать", – заявил Вацко в программе Вацко on Air.

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Источник:
YouTube
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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alex.belogubko (одесса)
20.06.2024 в 11:10
за такую игру надо не платить а штрафовать на хорошие бабки
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0
0
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Комментарии 4
alex.belogubko (одесса)
20.06.2024 в 11:10
за такую игру надо не платить а штрафовать на хорошие бабки
Ответить
0
0
vlapa (Киев)
20.06.2024 в 10:45
Вірніше сказати не обі*****ся (грали як завжди), а отримали ляпаса, такого гарного ляща.
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0
1
ACB (Чернигов)
20.06.2024 в 09:59
Вітя був правий!
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0
1
Rich123 (Киев)
20.06.2024 в 09:59
Так воно і є!
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0
1

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