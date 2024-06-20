Словакия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Момент истины для национальной сборной Украины. Пан или пропал. Кроме результата уже ничего не интересует. Во втором своем матче на форуме в Германии соперником команды Сергея Реброва выступит Словакия под руководством Франческо Кальцона.

В прошлом туре мы тотально провалились против румын и проиграли со счетом 0:3, а "словацкие соколы" сенсационно победили Бельгию (1:0).

EURO Grp. E # КОМАНДА И В Н П З-П Очки 1 Румыния 1 1 0 0 3-0 3 2 Словакия 1 1 0 0 1-0 3 3 Бельгия 1 0 0 1 0-1 0 4 Украина 1 0 0 1 0-3 0

Последний раз эти сборные встречались в Лиге Наций сезона 2018/19. Тогда, сборная Украины Андрея Шевченко разгромно уступила - 1:4. Однако, в целом статистика на нашей стороне - "сине-желтые" имеют в своем активе на одну победу больше.

Все самые яркие события матча читайте в режиме Live доступні UA-Football

Матч второго тура группы E Евро-2024 Словакия - Украина состоится в пятницу, 21-го июня, в 16:00. Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Общественного вещателя.

Трансляция матча В эфире Трансляция матча Словакия - Украина Смотреть трансляцию

Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>