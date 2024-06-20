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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Словакия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Национальная сборная Украины
Обновлено

Словакия - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 21.06.2024 ⋊ Евро-2024 на UA-Футбол

Словакия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Момент истины для национальной сборной Украины. Пан или пропал. Кроме результата уже ничего не интересует. Во втором своем матче на форуме в Германии соперником команды Сергея Реброва выступит Словакия под руководством Франческо Кальцона.

В прошлом туре мы тотально провалились против румын и проиграли со счетом 0:3, а "словацкие соколы" сенсационно победили Бельгию (1:0).

EURO Grp. E

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки
1
Словакия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 1 Румыния
1 1 0 0 3-0 3
2
Словакия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 2 Словакия
1 1 0 0 1-0 3
3
Словакия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 3 Бельгия
1 0 0 1 0-1 0
4
Словакия - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Евро-2024 - изображение 4 Украина
1 0 0 1 0-3 0

Последний раз эти сборные встречались в Лиге Наций сезона 2018/19. Тогда, сборная Украины Андрея Шевченко разгромно уступила - 1:4. Однако, в целом статистика на нашей стороне - "сине-желтые" имеют в своем активе на одну победу больше.

Матч второго тура группы E Евро-2024 Словакия - Украина состоится в пятницу, 21-го июня, в 16:00. Смотреть матч можно на OTT-платформе MEGOGO в разделе "Спорт" по подписке. Также трансляция будет доступна на региональных каналах Общественного вещателя.

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Если у вас не будет возможности посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий в текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

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