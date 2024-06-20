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Бражко: Когда ехал в лагерь сборной, даже подумать не мог, что буду играть
Хавбек только три месяца дебютировал за главную команду страны
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Полузащитник сборной Украины Владимир Бражко рассказал о своем дебюте в
"Когда ехал в лагерь сборной, даже подумать не мог, что буду играть. А когда узнал, что выйду против Боснии, пошел в свою комнату, положил телефон и просто сидел две-три минуты: не мог поверить, что это происходит на самом деле. Но потом я сумел собраться, мы выиграли тот матч, а в следующем - против Исландии - я уже так сильно не переживал.
Я дебютировал [в сборной] около трех месяцев назад, и для меня это было что-то невероятное. Играть на ЕВРО - это высший возможный уровень в футболе. Я давно об этом мечтал. Мне пришлось пройти долгий путь, поэтому я наслаждаюсь каждым моментом здесь. И очень хочу помочь команде как можно больше", - рассказал Бражко.
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