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Довбик: Гол Швеции на ЕВРО-2020 был переломным моментом в моей карьере
Тогда Артем затянул нашу сборную в четвертьфинал турнира
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий
"Я помню свой первый вызов в сборную [фактически из дубля "Днепра" в 2016 году]: очень сильно нервничал и тоже где-то не понимал, как меня могут приглашать в национальную команду. Но как показало время, на это были причины. Может, мне и болельщикам тогда они были неизвестны, но Андрей Шевченко и его штаб сделали такой выбор, и я надеюсь, что своей игрой за эти годы я доказал, что этот вызов был не таким уж случайным.
Тот победный гол в матче 1/8 финала ЕВРО-2020 против Швеции действительно был переломным моментом в моей карьере. Этот гол дал мне уверенность в себе и после него в моей карьере начался подъем", - рассказал Артем.
Напомним, что всего за сборную Украины Довбик провел 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.
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