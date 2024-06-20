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Довбик: Гол Швеции на ЕВРО-2020 был переломным моментом в моей карьере

Национальная сборная Украины
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Тогда Артем затянул нашу сборную в четвертьфинал турнира

Довбик: Гол Швеции на ЕВРО-2020 был переломным моментом в моей карьере

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нападающий сборной Украины Артем Довбик вспомнил о начале своей карьеры в национальной команде.

"Я помню свой первый вызов в сборную [фактически из дубля "Днепра" в 2016 году]: очень сильно нервничал и тоже где-то не понимал, как меня могут приглашать в национальную команду. Но как показало время, на это были причины. Может, мне и болельщикам тогда они были неизвестны, но Андрей Шевченко и его штаб сделали такой выбор, и я надеюсь, что своей игрой за эти годы я доказал, что этот вызов был не таким уж случайным.

Тот победный гол в матче 1/8 финала ЕВРО-2020 против Швеции действительно был переломным моментом в моей карьере. Этот гол дал мне уверенность в себе и после него в моей карьере начался подъем", - рассказал Артем.

Напомним, что всего за сборную Украины Довбик провел 29 матчей, в которых забил 10 голов и отдал 4 ассиста.

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Украина Артем Довбик
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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
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