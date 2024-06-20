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Форвард Словакии Гараслин: Нам не следует недооценивать Украину - хотим сыграть еще лучше, чем с Бельгией
В пятницу Словакия сыграет с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий сборной Словакии Лукаш Гараслин вспомнил матч 1-го тура
"Мой удар в матче с Бельгией? Да, мы посмеялись над этим. В тот момент я был разочарован тем, что голкипер отразил этот мяч. Можно сказать, это был стопроцентный шанс. Я был открыт и Куцо (Юрай Куцка) нашел меня прекрасным пасом. Потом мы шутили, что, может быть, надо было ударить не так здорово, а похуже. И тогда, возможно, был бы гол. Но в конечном итоге мы выиграли, и этот момент беспокоил меня не больше двух секунд.
Тренер показывал нам нарезки игры сборной Украины, и это по-настоящему классная команда. Нам не следует недооценивать соперника. Мы обязательно захотим показать, на что мы способны. Хотим сыграть еще лучше, чем против Бельгии, и исправить некоторые ошибки. Искренне верю, что мы добьемся успеха.
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У Украины, как и у Бельгии, есть потрясающие игроки. Трудно сказать, будет ли этот матч похож на предыдущий или же сложится совсем по-другому - увидим на поле. Я твердо верю, что мы будем к нему готовы, как были готовы к бельгийцам. Если будем держаться вместе и играть друг за друга, тогда сможем добиться успеха", - рассказал Гараслин.
Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00.
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