Форвард Словакии Гараслин: Нам не следует недооценивать Украину - хотим сыграть еще лучше, чем с Бельгией

Нападающий сборной Словакии Лукаш Гараслин вспомнил матч 1-го тура Евро-2024 с Бельгией (1:0) и поделился ожиданиями от противостояния с Украиной.

"Мой удар в матче с Бельгией? Да, мы посмеялись над этим. В тот момент я был разочарован тем, что голкипер отразил этот мяч. Можно сказать, это был стопроцентный шанс. Я был открыт и Куцо (Юрай Куцка) нашел меня прекрасным пасом. Потом мы шутили, что, может быть, надо было ударить не так здорово, а похуже. И тогда, возможно, был бы гол. Но в конечном итоге мы выиграли, и этот момент беспокоил меня не больше двух секунд.

Тренер показывал нам нарезки игры сборной Украины, и это по-настоящему классная команда. Нам не следует недооценивать соперника. Мы обязательно захотим показать, на что мы способны. Хотим сыграть еще лучше, чем против Бельгии, и исправить некоторые ошибки. Искренне верю, что мы добьемся успеха.