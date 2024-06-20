  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Форвард Словакии Гараслин: Нам не следует недооценивать Украину - хотим сыграть еще лучше, чем с Бельгией
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Форвард Словакии Гараслин: Нам не следует недооценивать Украину - хотим сыграть еще лучше, чем с Бельгией

Национальная сборная Украины

В пятницу Словакия сыграет с Украиной

Форвард Словакии Гараслин: Нам не следует недооценивать Украину - хотим сыграть еще лучше, чем с Бельгией

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий сборной Словакии Лукаш Гараслин вспомнил матч 1-го тура Евро-2024 с Бельгией (1:0) и поделился ожиданиями от противостояния с Украиной.

"Мой удар в матче с Бельгией? Да, мы посмеялись над этим. В тот момент я был разочарован тем, что голкипер отразил этот мяч. Можно сказать, это был стопроцентный шанс. Я был открыт и Куцо (Юрай Куцка) нашел меня прекрасным пасом. Потом мы шутили, что, может быть, надо было ударить не так здорово, а похуже. И тогда, возможно, был бы гол. Но в конечном итоге мы выиграли, и этот момент беспокоил меня не больше двух секунд.

Тренер показывал нам нарезки игры сборной Украины, и это по-настоящему классная команда. Нам не следует недооценивать соперника. Мы обязательно захотим показать, на что мы способны. Хотим сыграть еще лучше, чем против Бельгии, и исправить некоторые ошибки. Искренне верю, что мы добьемся успеха.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

У Украины, как и у Бельгии, есть потрясающие игроки. Трудно сказать, будет ли этот матч похож на предыдущий или же сложится совсем по-другому - увидим на поле. Я твердо верю, что мы будем к нему готовы, как были готовы к бельгийцам. Если будем держаться вместе и играть друг за друга, тогда сможем добиться успеха", - рассказал Гараслин.

Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Лобановский говорил - не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты
yellow-arrow
Украина на Евро-2024. Какие коэффициенты дают букмекеры на матчи нашей сборной
yellow-arrow
Ребров: Я не на картах играю. Не считаю, что были ошибки с составом
Украина Словакия
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости