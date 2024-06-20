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Худжамов: Будем настраивать команду на Словакию так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак

Национальная сборная Украины
Обновлено

В пятницу матч, который может стать решающим

Худжамов: Будем настраивать команду на Словакию так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, как тренерский штаб намерен настраивать команду на матч 2-го тура Евро-2024 против Словакии.

"Хочу, во-первых, поблагодарить болельщиков, которые были на стадионе, которые за нас переживали везде – в окопах, блиндажах, воинских частях, просто дома перед телевизорами. Хочу поблагодарить за то, что мы можем здесь быть, сидеть спокойно разговаривать под светом софитов и доносить свои мысли до зрителей.

Я уверен, что такая ситуация, которая сложилась с тем результатом (0:3 с Румынией – прим.), уже не повторится.

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Я не буду извиняться, потому что каждая команда может ошибиться, каждый человек может ошибиться. Думаю, что вместо того, чтобы извиняться, лучше скажу, что мы, тренерский штаб, будем настраивать так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак", – сказал Худжамов.

Напомним, поединок между Украиной и Словакией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 состоится 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.

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Украина Рустам Худжамов Словакия
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Gogagoga (Львів)
20.06.2024 в 19:02
Навчилися обіцяти і гарно говорити...
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Комментарии 1
Gogagoga (Львів)
20.06.2024 в 19:02
Навчилися обіцяти і гарно говорити...
Ответить
0
1

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