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Худжамов: Будем настраивать команду на Словакию так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак
В пятницу матч, который может стать решающим
Фото Андрія Ющака - УАФ
Тренер вратарей
"Хочу, во-первых, поблагодарить болельщиков, которые были на стадионе, которые за нас переживали везде – в окопах, блиндажах, воинских частях, просто дома перед телевизорами. Хочу поблагодарить за то, что мы можем здесь быть, сидеть спокойно разговаривать под светом софитов и доносить свои мысли до зрителей.
Я уверен, что такая ситуация, которая сложилась с тем результатом (0:3 с Румынией – прим.), уже не повторится.
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Я не буду извиняться, потому что каждая команда может ошибиться, каждый человек может ошибиться. Думаю, что вместо того, чтобы извиняться, лучше скажу, что мы, тренерский штаб, будем настраивать так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак", – сказал Худжамов.
Напомним, поединок между Украиной и Словакией в рамках второго тура группового этапа чемпионата Европы-2024 состоится 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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