Худжамов: Будем настраивать команду на Словакию так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, как тренерский штаб намерен настраивать команду на матч 2-го тура Евро-2024 против Словакии.

"Хочу, во-первых, поблагодарить болельщиков, которые были на стадионе, которые за нас переживали везде – в окопах, блиндажах, воинских частях, просто дома перед телевизорами. Хочу поблагодарить за то, что мы можем здесь быть, сидеть спокойно разговаривать под светом софитов и доносить свои мысли до зрителей.

Я уверен, что такая ситуация, которая сложилась с тем результатом (0:3 с Румынией – прим.), уже не повторится.