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Ребров: Миколенко перед матчем со Словакией вернется в общую группу

Национальная сборная Украины
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Интересно, будет ли Виталий готов к матчу?

Ребров: Миколенко перед матчем со Словакией вернется в общую группу

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вернется в общую группу команды в преддверии матча Евро-2024 против Словакии.

Об этом сообщил главный тренер Сергей Ребров на пресс-конференции.

Также Ребров отметил, что у некоторых игроков есть микроповреждения после игры против Румынии, но это не повлияет на подготовку к игре.

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Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.

Миколенко получил травму за неделю до Евро в спарринге с Молдавией и пропустил первый матч нашей команды на турнире с Румынией (0:3).

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Сергей Ребров Украина Словакия Виталий Миколенко
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
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