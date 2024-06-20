Ребров: Миколенко перед матчем со Словакией вернется в общую группу

Защитник сборной Украины Виталий Миколенко вернется в общую группу команды в преддверии матча Евро-2024 против Словакии.

Об этом сообщил главный тренер Сергей Ребров на пресс-конференции.

Также Ребров отметил, что у некоторых игроков есть микроповреждения после игры против Румынии, но это не повлияет на подготовку к игре.

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Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.

Миколенко получил травму за неделю до Евро в спарринге с Молдавией и пропустил первый матч нашей команды на турнире с Румынией (0:3).