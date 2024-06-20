Ребров: Я не на картах играю. Не считаю, что были ошибки с составом

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем со Словакией на Евро-2024 ответил на вопрос о том, правильно ли был выбран состав на первую игру турнира против Румынии (0:3).

"Если вы что-то спрашиваете у команды, то это не только игроки, не только тренер, это обе стороны. Поэтому я не могу вам сейчас сказать, угадал с составом или нет. Я не на картах играю, я не угадываю с составом.

Я выбираю игроков, которые на данный момент более подходят под тактику и более готовы физически и готовы играть на таком уровне. Потому что чемпионат Европы – очень высокий уровень.