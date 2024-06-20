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Ребров: Я не на картах играю. Не считаю, что были ошибки с составом
Матч с Румынией выбранный тренером состав провалил
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Главный тренер
"Если вы что-то спрашиваете у команды, то это не только игроки, не только тренер, это обе стороны. Поэтому я не могу вам сейчас сказать, угадал с составом или нет. Я не на картах играю, я не угадываю с составом.
Я выбираю игроков, которые на данный момент более подходят под тактику и более готовы физически и готовы играть на таком уровне. Потому что чемпионат Европы – очень высокий уровень.
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Поэтому я не считаю, что были какие-то ошибки с составом, как вы говорите. Но я уверен, что у каждого болельщика свое видение состава, и каждый болельщик считает, что были 100 процентов каких-то проблем с составом.
Но я так не считаю. Я очень благодарен игрокам, вышедшим на замену. Они очень прибавили в игре и помогли нам. Но, к сожалению, мы остались с таким же счетом", – сказал Ребров.
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