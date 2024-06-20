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Национальная сборная Украины

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Ребров: Я не на картах играю. Не считаю, что были ошибки с составом

Национальная сборная Украины
Обновлено

Матч с Румынией выбранный тренером состав провалил

Ребров: Я не на картах играю. Не считаю, что были ошибки с составом

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем со Словакией на Евро-2024 ответил на вопрос о том, правильно ли был выбран состав на первую игру турнира против Румынии (0:3).

"Если вы что-то спрашиваете у команды, то это не только игроки, не только тренер, это обе стороны. Поэтому я не могу вам сейчас сказать, угадал с составом или нет. Я не на картах играю, я не угадываю с составом.

Я выбираю игроков, которые на данный момент более подходят под тактику и более готовы физически и готовы играть на таком уровне. Потому что чемпионат Европы – очень высокий уровень.

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Поэтому я не считаю, что были какие-то ошибки с составом, как вы говорите. Но я уверен, что у каждого болельщика свое видение состава, и каждый болельщик считает, что были 100 процентов каких-то проблем с составом.

Но я так не считаю. Я очень благодарен игрокам, вышедшим на замену. Они очень прибавили в игре и помогли нам. Но, к сожалению, мы остались с таким же счетом", – сказал Ребров.

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1 голосов
Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
20.06.2024 в 19:44
да великий ти тренер тактик факти красномовні продовжуй в тому дусі і можливо станиш тренером
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Комментарии 1
Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
20.06.2024 в 19:44
да великий ти тренер тактик факти красномовні продовжуй в тому дусі і можливо станиш тренером
Ответить
0
0

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