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Ребров: Лобановский говорил - не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты

Национальная сборная Украины

Пресс-конференция тренера сборной Украины перед матчем со Словакией

Ребров: Лобановский говорил - не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию перед матчем 2-го утра Евро-2024 с командой Словакии.

"Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки. Я подбираю футболистов в соответствии с формой и уровнем. Чемпионат Европы – это самый высокий уровень. У каждого болельщика есть свое видение, и у нас есть некоторые проблемы с составом, но все игроки, которые были вызваны, нам помогают.

Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, я увидел, что они очень дисциплинированы. Они в великолепном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их.

Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил: не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы проанализировали игру. Все понимают свои ошибки, все должны выходить на поле с большим духом и желанием. Я ожидаю хорошей игры, потому что предыдущая для нас была холодным душем.

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Это Евро, самый высокий уровень. Для некоторых игроков это первый чемпионат Европы и для них это большая ответственность. Необходимо уважать и поддерживать команду. Ошибки будут – этого не избежать. Мы должны забыть игру с Румынией и выйти на поле на новом уровне, показав, какие уроки мы извлекли", — сказал Сергей Ребров.

Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.

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Сергей Ребров Украина Словакия
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
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