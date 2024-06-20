Ребров: Лобановский говорил - не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров дал пресс-конференцию перед матчем 2-го утра Евро-2024 с командой Словакии.

"Все ответственны за поражение от Румынии. В этом виноваты и тренер, и игроки. Я подбираю футболистов в соответствии с формой и уровнем. Чемпионат Европы – это самый высокий уровень. У каждого болельщика есть свое видение, и у нас есть некоторые проблемы с составом, но все игроки, которые были вызваны, нам помогают.

Я всегда считал Словакию сильной командой. У них есть игроки, представляющие хорошие клубы. Когда я проанализировал их, я увидел, что они очень дисциплинированы. Они в великолепном стиле победили Бельгию. Мы очень уважаем их.

Когда я работал с Валерием Лобановским, он говорил: не слушайте никого, кроме своего тренера, не переживайте, что думают журналисты, потому что они не видят тренировок. После поражения мы проанализировали игру. Все понимают свои ошибки, все должны выходить на поле с большим духом и желанием. Я ожидаю хорошей игры, потому что предыдущая для нас была холодным душем.