  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Зинченко: Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить, а смотреть вперед
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Зинченко: Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить, а смотреть вперед

Национальная сборная Украины
Обновлено

В пятницу сборная Украины на Евро сыграет со Словакией

Зинченко: Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить, а смотреть вперед

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в пресс-конференции перед матчем 2-го тура Евро-2024 с командой Словакии.

"Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить. Однако я убежден, что все чему-то научились как отдельно, так и как команда. Но я не хочу говорить об этой игре. Я хочу смотреть вперед, на матч со Словакией. Мы должны быть готовы к нему.

Мы ожидаем действительно сложной игры против мощного коллектива, который вместе защищается и атакует. Завтра на каждом участке поля будут идти битвы, и команда, которая выиграет эти битвы, победит.

  • Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Мы все работаем и все мечтаем. Нас бы здесь не было, если бы мы не верили в себя. Лучше больше делать и меньше говорить. Конечно, мы верим, но сначала мы должны что-то сделать на поле", — сказал Зинченко.

Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Ребров: Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята сами говорят между собой
yellow-arrow
Худжамов: Вчера или позавчера Лунин еще был под влиянием матча с Румынией, а вот сегодня уже нет
yellow-arrow
Цыганков перед матчем со Словакией тренировался по индивидуальной программе. ВИДЕО
Украина Словакия Александр Зинченко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Вarcelinius
20.06.2024 в 21:01
Я и наша молодая команда, что-то делаем на поле... важное.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 2
avatar
Вarcelinius
20.06.2024 в 21:01
Я и наша молодая команда, что-то делаем на поле... важное.
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
20.06.2024 в 20:47
Дивись уперед...
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости