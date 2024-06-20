Зинченко: Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить, а смотреть вперед

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поучаствовал в пресс-конференции перед матчем 2-го тура Евро-2024 с командой Словакии.

"Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить. Однако я убежден, что все чему-то научились как отдельно, так и как команда. Но я не хочу говорить об этой игре. Я хочу смотреть вперед, на матч со Словакией. Мы должны быть готовы к нему.

Мы ожидаем действительно сложной игры против мощного коллектива, который вместе защищается и атакует. Завтра на каждом участке поля будут идти битвы, и команда, которая выиграет эти битвы, победит.