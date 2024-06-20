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Зинченко: Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить, а смотреть вперед
В пятницу сборная Украины на Евро сыграет со Словакией
Фото Андрія Ющака - УАФ
Хавбек
"Такие игры, как с Румынией, случаются. Лучше ничего не говорить. Однако я убежден, что все чему-то научились как отдельно, так и как команда. Но я не хочу говорить об этой игре. Я хочу смотреть вперед, на матч со Словакией. Мы должны быть готовы к нему.
Мы ожидаем действительно сложной игры против мощного коллектива, который вместе защищается и атакует. Завтра на каждом участке поля будут идти битвы, и команда, которая выиграет эти битвы, победит.
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Мы все работаем и все мечтаем. Нас бы здесь не было, если бы мы не верили в себя. Лучше больше делать и меньше говорить. Конечно, мы верим, но сначала мы должны что-то сделать на поле", — сказал Зинченко.
Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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