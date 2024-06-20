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Словакия – Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
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Словакия – Украина: хорошо ли вы помните историю противостояния этих команд? Квиз от UA-Футбол

TSO

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 июня наша сборная проведет важнейший поединок на Евро-2024.

Во втором туре подопечные Сергея Реброва сыграют против команды Словакии. Эти коллективы между собой встречались восемь раз. Сейчас мы имеем минимальное преимущество – три победы, два поражения и три ничьи.

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Перед этой встречей предлагаем вам вспомнить историю противостояний между украинцами и словаками, пройдя наш квиз.

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