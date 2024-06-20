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Худжамов: Вчера или позавчера Лунин еще был под влиянием матча с Румынией, а вот сегодня уже нет

Национальная сборная Украины
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Тренер говорит, что Андрей вернулся в правильное психологическое состояние

Худжамов: Вчера или позавчера Лунин еще был под влиянием матча с Румынией, а вот сегодня уже нет

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о психологическом состоянии кипера национальной команды Андрея Лунина, который допустил пару результативных ошибок в матче 1-го тура Евро-2024 с Румынией (0:3).

"Любой человек не может прожить жизнь без ошибок, ведь они у всех случаются. Бывает, что их может быть несколько в один день. Каждый футболист должен уметь оставить этот негатив и переключиться.

Лунин вчера или позавчера еще был под влиянием этого всего, а вот сегодня уже нет. Я вижу по нему, что он оставил позади тот матч", – сказал Худжамов.

Напомним, что во втором туре Украина сыграет со Словакией. Матч состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00.

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Украина Рустам Худжамов Андрей Лунин
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Источник:
Ukrainian Assoсiation of Footbal
Опубликовал: Михаил Черныш
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