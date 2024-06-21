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Артему Довбику – 27 лет: что вы знаете о лучшем бомбардире Ла Лиги 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
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Артему Довбику – 27 лет: что вы знаете о лучшем бомбардире Ла Лиги 2023/24? Квиз от UA-Футбол

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

21 июня, в день игры Украины против Румынии на Евро, 27 лет исполняется форварду "Жироны" и национальной команды Артему Довбику.

Надеемся, что нападающий сумеет порадовать себя и нас забить мячами, которые позволят подопечным Сергея Реброва добыть столь желанные и крайне необходимые три очка.

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А сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой нашего соотечественника, пройдя квиз.

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