Артему Довбику – 27 лет: что вы знаете о лучшем бомбардире Ла Лиги 2023/24? Квиз от UA-Футбол

21 июня, в день игры Украины против Румынии на Евро, 27 лет исполняется форварду "Жироны" и национальной команды Артему Довбику.

Надеемся, что нападающий сумеет порадовать себя и нас забить мячами, которые позволят подопечным Сергея Реброва добыть столь желанные и крайне необходимые три очка.

А сейчас мы вам предлагаем проверить, насколько хорошо вы следите за карьерой нашего соотечественника, пройдя квиз.