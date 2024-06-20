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Цыганков перед матчем со Словакией тренировался по индивидуальной программе. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

О повреждениях не сообщалось

Цыганков перед матчем со Словакией тренировался по индивидуальной программе. ВИДЕО

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков перед матчем 2-го тура Евро-2024 со Словакией работал по индивидуальной программе.

О повреждении игрока ранее не сообщалось.

На пресс-конференции главный тренер украинской команды Сергей Ребров сказал, что все игроки сегодня будут тренироваться в общей группе.

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Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.

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Украина Словакия Виктор Цыганков
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Источник:
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Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Американец 2000
20.06.2024 в 21:05
Он просто обиделся на всех )))))
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Комментарии 1
avatar
Американец 2000
20.06.2024 в 21:05
Он просто обиделся на всех )))))
sticker
Ответить
0
0

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