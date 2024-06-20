Цыганков перед матчем со Словакией тренировался по индивидуальной программе. ВИДЕО

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков перед матчем 2-го тура Евро-2024 со Словакией работал по индивидуальной программе.

О повреждении игрока ранее не сообщалось.

На пресс-конференции главный тренер украинской команды Сергей Ребров сказал, что все игроки сегодня будут тренироваться в общей группе.

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Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.