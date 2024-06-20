Национальная сборная Украины
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Цыганков перед матчем со Словакией тренировался по индивидуальной программе. ВИДЕО
О повреждениях не сообщалось
Getty Images / Global Images Ukraine
Полузащитник
О повреждении игрока ранее не сообщалось.
На пресс-конференции главный тренер украинской команды Сергей Ребров сказал, что все игроки сегодня будут тренироваться в общей группе.
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Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:Телеграм
Опубликовал: Михаил Черныш
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Американец 2000
20.06.2024 в 21:05
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