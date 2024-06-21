Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Словакии в Лиге наций 2018/19? Квиз от UA-Футбол

В пятницу, 21 июня, сборная Украины во втором туре Евро-2024 будет противостоять команде Словакии. В официальных играх эти коллективы встречались четыре раза, однако в этих матчах в активе нашей команды только одна победа – в домашнем поединке в Лиге наций 2018/19, который закончился со счетом 1:0.

Надеемся, что после очной встречи на континентальном первенстве эта статистика улучшится.

Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том домашнем матче против словаков в Лиге наций 2018/19. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.