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Национальная сборная Украины

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Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Словакии в Лиге наций 2018/19? Квиз от UA-Футбол

Национальная сборная Украины
Обновлено

Кого было назвать сложнее всего?

Вспомните стартовый состав сборной Украины в домашнем матче против Словакии в Лиге наций 2018/19? Квиз от UA-Футбол

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В пятницу, 21 июня, сборная Украины во втором туре Евро-2024 будет противостоять команде Словакии. В официальных играх эти коллективы встречались четыре раза, однако в этих матчах в активе нашей команды только одна победа – в домашнем поединке в Лиге наций 2018/19, который закончился со счетом 1:0.

Надеемся, что после очной встречи на континентальном первенстве эта статистика улучшится.

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Сейчас мы вам предлагаем вспомнить стартовый состав Украины в том домашнем матче против словаков в Лиге наций 2018/19. Будет дана позиция футболиста и вам надо выбрать правильный ответ из трех предложенных. В вариантах ответов один футболист будет встречаться только раз, то есть он мог играть только на предложенной позиции.

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