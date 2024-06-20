Ребров: Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята сами говорят между собой

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, почему он выходил из раздевалки после поражения от Румынии (0:3) в первом туре Евро-2024.

"Если вы живете в Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать друг с другом. Действительно, эта игра была очень важна для всей страны. После игры они по-мужски хотели поговорить и спросили, почему была такая отдача на поле. Я считаю, что она была недостаточна.

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Я думаю, это нормально в нашей стране. Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята говорят между собой и спрашивают друг друга, почему так было. Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить отдельно, между собой", – сказал Ребров.

Напомним, что матч второго тура Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.