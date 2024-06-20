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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

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Ребров: Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята сами говорят между собой

Национальная сборная Украины
Обновлено

Тренер пояснил, почему он вышел из раздевалки после поражения от Румынии

Ребров: Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята сами говорят между собой

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил на вопрос, почему он выходил из раздевалки после поражения от Румынии (0:3) в первом туре Евро-2024.

"Если вы живете в Украине, то знаете, что игроки могут разговаривать друг с другом. Действительно, эта игра была очень важна для всей страны. После игры они по-мужски хотели поговорить и спросили, почему была такая отдача на поле. Я считаю, что она была недостаточна.

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Я думаю, это нормально в нашей стране. Может быть, в Германии это ненормально, но у нас это нормально, когда ребята говорят между собой и спрашивают друг друга, почему так было. Вот почему я вышел из раздевалки, потому что игроки меня попросили, хотели поговорить отдельно, между собой", – сказал Ребров.

Напомним, что матч второго тура Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, в 16:00 по киевскому времени.

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Сергей Ребров Украина Румыния
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Источник:
Суспільне
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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zubrenok1956 (житомир)
20.06.2024 в 22:37
нормально це коли команда грає в футбол, а не займається незрозуміло чим на полі, а ще потім розмовляють між собою у відсутності тренера; несамокритичні ні команда ані тренер - тому такі результати; якщо ССР не бачить що команда не грає у вертикальний футбол в атаці з завершальним ударом по воротах, а у випадку втрати м"яча зразу ж не вступає у відбір то реально треба пакувати валізи; гравці повинні виконувати настанови тренера на полі тоді у них не вистачить сил для розмов; у нас абсолютно ніхто не сприймає критику зато знаходять купу "відмазок"; я так зрозумів що реклама спонсора збірної не пустий звук і там все в ажурі?!; вперед до перемоги
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Комментарии 5
zubrenok1956 (житомир)
20.06.2024 в 22:37
нормально це коли команда грає в футбол, а не займається незрозуміло чим на полі, а ще потім розмовляють між собою у відсутності тренера; несамокритичні ні команда ані тренер - тому такі результати; якщо ССР не бачить що команда не грає у вертикальний футбол в атаці з завершальним ударом по воротах, а у випадку втрати м"яча зразу ж не вступає у відбір то реально треба пакувати валізи; гравці повинні виконувати настанови тренера на полі тоді у них не вистачить сил для розмов; у нас абсолютно ніхто не сприймає критику зато знаходять купу "відмазок"; я так зрозумів що реклама спонсора збірної не пустий звук і там все в ажурі?!; вперед до перемоги
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1
0
storm_ua (Николаев)
20.06.2024 в 22:28
А я предупреждал, не убирайте Петракова, это единственный тренер, который был способен хоть как то использовать наших очень слабых игроков, на фоне европейских сборных, в максимально оптимальном варианте. Это был лучший вариант для СБУ на ближайшие годы... Да, игра была бы на контратаках, вертикальные выпады, никаких тики така поперек поля.....которые заканчиваются пасами на вратаря...Но вам же хотелось перемен, роняли слюни на Реброва, получили? жрите теперь...Словакам мы игру сольем еще позорнее чем румынам....Настаиваю сборная образца 2022-24 одна из самых слабых за всю историю сборных, результат говорит сам за себя. На самом ЧЕ 24 мы самые слабые.Чуда не будет, нет для этого ни игроков ни тренера.
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2
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Mexxxxx (Просяная)
20.06.2024 в 22:04
Это плохо, когда тренер не считается одним целым с коллективом и его попросили…
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2
0
Петруха
20.06.2024 в 21:58
Так на хрен ты тогда им нужен?
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2
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Консул (Звягель )
20.06.2024 в 21:26
Цікаво, про що добалакались ? Завтра побачимо.
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