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Тренер Словакии - перед матчем с Украиной: Наша самая большая сила – это скромность
В первом туре словаки обыграли бельгийцев, а Украина проиграла Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2024 против
"Первая игра была тяжелой, но сейчас все игроки в порядке. Украина обладает отличным качеством и идентичностью. Они уже некоторое время работают под руководством нового тренера. Это будет тяжелая игра, но у нас тоже есть собственное качество.
Наша самая большая сила – это скромность. Мы должны выложиться на 110%, если хотим обрадовать наших людей. Мы рады видеть столько словацких болельщиков, как в игре против Бельгии. Надеюсь, они продолжат поддерживать нас в будущих играх.
Не думаю, что трудно было подготовить игроков морально. Эйфория [после победы над Бельгией] длилась несколько часов, но трех очков точно не хватит, чтобы выйти дальше. Пока нет повода для празднования, мы полностью сосредоточены на матче", – сказал Кальцона.
Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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