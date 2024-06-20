Тренер Словакии - перед матчем с Украиной: Наша самая большая сила – это скромность

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2024 против Украины .

"Первая игра была тяжелой, но сейчас все игроки в порядке. Украина обладает отличным качеством и идентичностью. Они уже некоторое время работают под руководством нового тренера. Это будет тяжелая игра, но у нас тоже есть собственное качество.

Наша самая большая сила – это скромность. Мы должны выложиться на 110%, если хотим обрадовать наших людей. Мы рады видеть столько словацких болельщиков, как в игре против Бельгии. Надеюсь, они продолжат поддерживать нас в будущих играх.

Не думаю, что трудно было подготовить игроков морально. Эйфория [после победы над Бельгией] длилась несколько часов, но трех очков точно не хватит, чтобы выйти дальше. Пока нет повода для празднования, мы полностью сосредоточены на матче", – сказал Кальцона.