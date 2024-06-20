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Национальная сборная Украины

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Тренер Словакии - перед матчем с Украиной: Наша самая большая сила – это скромность

Национальная сборная Украины
Обновлено

В первом туре словаки обыграли бельгийцев, а Украина проиграла Румынии

Тренер Словакии - перед матчем с Украиной: Наша самая большая сила – это скромность

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер сборной Словакии Франческо Кальцона поделился ожиданиями от матча 2-го тура Евро-2024 против Украины.

"Первая игра была тяжелой, но сейчас все игроки в порядке. Украина обладает отличным качеством и идентичностью. Они уже некоторое время работают под руководством нового тренера. Это будет тяжелая игра, но у нас тоже есть собственное качество.

Наша самая большая сила – это скромность. Мы должны выложиться на 110%, если хотим обрадовать наших людей. Мы рады видеть столько словацких болельщиков, как в игре против Бельгии. Надеюсь, они продолжат поддерживать нас в будущих играх.

Не думаю, что трудно было подготовить игроков морально. Эйфория [после победы над Бельгией] длилась несколько часов, но трех очков точно не хватит, чтобы выйти дальше. Пока нет повода для празднования, мы полностью сосредоточены на матче", – сказал Кальцона.

Напомним, что матч Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Украина Словакия Франческо Кальцона
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Andrumas (Düsseldorf)
21.06.2024 в 00:08
Я про нового тренера не понял только:) Ребров уже второй год со сборной работает
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Комментарии 5
Andrumas (Düsseldorf)
21.06.2024 в 00:08
Я про нового тренера не понял только:) Ребров уже второй год со сборной работает
Ответить
0
1
fanat_football (Херсон)
20.06.2024 в 23:56
Словаки, не перейматися так. Українські суперпепергравці вже давно усіх обіграли. Так що, здадутся без бою.
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0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 00:12
хєр тобі в дупу...
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
20.06.2024 в 23:43
Про скромність - схоже на тролінг майбутнього суперника)
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1
1
Лекарь (село Дарниця)
20.06.2024 в 23:57
Справді. Іноді краще жувати, іж говорити.
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1
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