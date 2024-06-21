Хавбек Словакии Дуда: Три года назад мы вылетели после первой победы, но это футбол. Он может быть жестоким

Полузащитник сборной Словакии Ондржей Дуда поделился ожиданиями от матча с Украиной в рамках второго тура Евро-2024.

"Я чувствую себя хорошо. Чем больше матчей, тем лучше. Мы подходим к этой игре с положительным настроем. Мы определенно хотим добиться успеха. Три года назад мы вылетели после первой победы, но это футбол. Он может быть жестоким. Но пока мы продолжаем бороться за плей-офф, будем прилагать максимум усилий, чтобы добиться успеха.

Своей игрой [против Бельгии] мы показали болельщикам, что мы здесь ради них. Что они могут на нас рассчитывать. Для нас это будет своего рода финал. Для меня каждая игра на турнире такая. Обе команды захотят победить. Трудно сказать, чем все закончится, но мы сделаем все возможное, чтобы выиграть", - сказал Дуда.