  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Национальная сборная Украины
  4. Хавбек Словакии Дуда: Три года назад мы вылетели после первой победы, но это футбол. Он может быть жестоким
В тренде
Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Хавбек Словакии Дуда: Три года назад мы вылетели после первой победы, но это футбол. Он может быть жестоким

Национальная сборная Украины

Теперь каждый матч для словаков - как финал

Хавбек Словакии Дуда: Три года назад мы вылетели после первой победы, но это футбол. Он может быть жестоким

uefa.com

Новина українською

Полузащитник сборной Словакии Ондржей Дуда поделился ожиданиями от матча с Украиной в рамках второго тура Евро-2024.

"Я чувствую себя хорошо. Чем больше матчей, тем лучше. Мы подходим к этой игре с положительным настроем. Мы определенно хотим добиться успеха. Три года назад мы вылетели после первой победы, но это футбол. Он может быть жестоким. Но пока мы продолжаем бороться за плей-офф, будем прилагать максимум усилий, чтобы добиться успеха.

Своей игрой [против Бельгии] мы показали болельщикам, что мы здесь ради них. Что они могут на нас рассчитывать. Для нас это будет своего рода финал. Для меня каждая игра на турнире такая. Обе команды захотят победить. Трудно сказать, чем все закончится, но мы сделаем все возможное, чтобы выиграть", - сказал Дуда.

Напомним, что матч второго тура Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.

По теме
yellow-arrow
Бескоровайный: В матче со словаками наша команда должна быть одним целым. Быть кулаком, а не ладонью
yellow-arrow
Словакия – Украина. АУДИО онлайн трансляция матча 2-го тура группового этапа ЕВРО
yellow-arrow
Тренер Словакии - перед матчем с Украиной: Наша самая большая сила – это скромность
Украина Словакия Ондрей Дуда
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Mariupol_ua (Мариуполь)
21.06.2024 в 00:27
Как ни крути а мы уже своё Евро сыграли…. 2:1 за Словаками
sticker
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 1
Mariupol_ua (Мариуполь)
21.06.2024 в 00:27
Как ни крути а мы уже своё Евро сыграли…. 2:1 за Словаками
sticker
Ответить
0
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости