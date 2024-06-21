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Хавбек Словакии Дуда: Три года назад мы вылетели после первой победы, но это футбол. Он может быть жестоким
Теперь каждый матч для словаков - как финал
uefa.com
Полузащитник сборной Словакии Ондржей Дуда поделился ожиданиями от матча с
"Я чувствую себя хорошо. Чем больше матчей, тем лучше. Мы подходим к этой игре с положительным настроем. Мы определенно хотим добиться успеха. Три года назад мы вылетели после первой победы, но это футбол. Он может быть жестоким. Но пока мы продолжаем бороться за плей-офф, будем прилагать максимум усилий, чтобы добиться успеха.
Своей игрой [против Бельгии] мы показали болельщикам, что мы здесь ради них. Что они могут на нас рассчитывать. Для нас это будет своего рода финал. Для меня каждая игра на турнире такая. Обе команды захотят победить. Трудно сказать, чем все закончится, но мы сделаем все возможное, чтобы выиграть", - сказал Дуда.
Напомним, что матч второго тура Словакия – Украина состоится в пятницу, 21 июня, и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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