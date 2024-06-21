Бескоровайный: В матче со словаками наша команда должна быть одним целым. Быть кулаком, а не ладонью

Защитник "Кривбасса" Даниил Бескоровайный подвел итог провального матча сборной Украины с Румынией (0:3) в первом туре Евро-2024.

- После разгрома от Румынии на игроков сборной Украины полились волны хейта. Не спрашиваю, справедлив ли он был. Интересно другое: как это могло сказаться на морально-психологическом состоянии наших игроков.

– Я думаю так: болельщики имели право открыто выражать свою точку зрения, быть недовольными, особенно после 0:3. Никто не рассчитывал на поражение, а тем более – разгромное. Критика – это нормально. Однако не стоит переходить на какие-либо личные темы, типа семьи или личной жизни игроков.

Сейчас ребята несколько подавлены, но они профессионалы уверены в этом. Так что справятся. Тем более и болельщики уже отошли и будут поддерживать Украину и в матче против Словакии не менее страстно по сравнению с предыдущей игрой.

Повторюсь, Ребров должен выпустить на игру второго тура тех, кто полностью будет готов не только физически, но и ментально прежде всего. В игре против Словакии игроки Украины – вся наша команда – должны быть одним целым. Быть кулаком, а не ладонью.

– Не хотелось бы никого персонально обвинять в первом матче за фиаско, но точно не лучшую игру провел Андрей Лунин. Не стоит ли Реброву после ошибок вратаря выпустить на игру против Словакии Анатолия Трубина?

– Ротация сто процентов должна быть. Некоторые игроки должны понять, что они не являются незаменимыми. Если мы увидим в старте Трубина, а не Лунина, думаю, что никто Реброва не упрекнет. Это будет нормально и закономерно. Андрей должен будет воспринять это нормально, потому что не удалась ему игра с Румынией. Все ошибаются, даже такие топовые вратари, как он. Просто нужно сделать правильные выводы. Лунин, если не попадет в стартовые 11-ть на матч против словаков, точно не должен обижаться на Реброва.