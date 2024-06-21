Сабо: Игра с Бельгией будет сложной, но мы можем их обыграть, если соберемся

Бывший главный тренер "Динамо" и сборной Украины Йожеф Сабо порассуждал о шансах нашей национальной команды выйти из группы Евро-2024.

"Наши ребята могут собраться и показать результат, но они должны понимать, что надо работать от и до. Иначе результата не достичь. Посмотрите, как играет Словакия. 10 игроков атакуют и 10 защищаются. Это команда, которая борется за результат. Я думаю, если игроки соберутся, если Ребров проведет изменения в составе и объяснит важность для команды отдаваться на полную, то все получится.

С Бельгией можно играть, это нам уже доказала Словакия. Они вышли и показали класс, а Бельгия была совсем никакой. Да, есть вопросы ко второму отмененному голу Лукаку, казалось, там не было офсайда, но дело не в том. Игра с Бельгией точно будет сложной, но мы можем их обыграть, если соберемся. Главное — это спуститься на землю. Все пишут: „Ой-ой, у нас такой Мудрик, такой Судаков, такой Цыганков“, но где они были во время прошлого матча? Просто нам надо спуститься с неба на землю, понять, что игроки такие, как и все. Выйти на поле, настроиться и качественно делать свою работу, а не так: „Вот я не хочу защищаться, я буду только нападать“. Так в современном футболе не работает. Вся команда должна играть и на оборону, и на атаку.

В прошлом матче наши ребята просто были никакие. Что с ними случилось — я не знаю, об этом надо спрашивать у Реброва. Да, Лунин говорил после игры, что его ошибка привела к первому голу. Но такое в футболе случается, это не критично. Но ведь была и вся остальная команда, они все были никакие. Мудрика на поле не было, Судакова не было, Цыганкова так же. Кто-то говорит, что перенервничали наши игроки. Но нет, не было такого, они все в серьезных клубах и знают, как играть против таких соперников. Сборная хорошо готовилась к матчам, так что дело в чем-то другом", — сказал Сабо.