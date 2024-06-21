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Национальная сборная Украины

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В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии

Национальная сборная Украины

По мнению авторов, будут незначительные изменения

В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии

Фото Дана Балашова - УАФ

Новина українською

Сегодня "желто-синие" сыграют во втором туре группового раунда. В УЕФА опубликовали свою версию основы национальной команды на этот матч.

  • Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.
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Авторы считают, что после разгрома от румын Андрей Лунин уступит место в воротах своему коллеге из "Бенфики". Также отсутствует в старте опытный Тарас Степаненко, а Владимиру Бражко дадут возможность себя проявить.

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Национальная сборная Украины
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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Gican85 (Киев)
21.06.2024 в 07:05
С Трубиным может и шанс у сборной появится
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Комментарии 1
Gican85 (Киев)
21.06.2024 в 07:05
С Трубиным может и шанс у сборной появится
Ответить
0
0

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