Национальная сборная Украины
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В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии
По мнению авторов, будут незначительные изменения
Фото Дана Балашова - УАФ
Сегодня "желто-синие" сыграют во втором туре группового раунда. В УЕФА опубликовали свою версию основы национальной команды на этот матч.
- Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.
Авторы считают, что после разгрома от румын Андрей Лунин уступит место в воротах своему коллеге из "Бенфики". Также отсутствует в старте опытный Тарас Степаненко, а Владимиру Бражко дадут возможность себя проявить.
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Источник:UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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Gican85 (Киев)
21.06.2024 в 07:05
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