В УЕФА спрогнозировали состав Украины на матч против Словакии

Сегодня "желто-синие" сыграют во втором туре группового раунда. В УЕФА опубликовали свою версию основы национальной команды на этот матч.

Украина: Трубин – Конопля, Забарный, Матвиенко, Зинченко – Шапаренко, Бражко, Судаков – Цыганков, Довбик, Мудрик.

Авторы считают, что после разгрома от румын Андрей Лунин уступит место в воротах своему коллеге из "Бенфики". Также отсутствует в старте опытный Тарас Степаненко, а Владимиру Бражко дадут возможность себя проявить.