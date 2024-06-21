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Национальная сборная Украины

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Довбик: 0:3 никто не ожидал. Только сильные могут встать после нокдауна

Национальная сборная Украины

Нападающий Жирони поделился ожиданиями от следующих игр

Довбик: 0:3 никто не ожидал. Только сильные могут встать после нокдауна

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

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Украина готовится к продолжению группового раунда. Артем Довбик оценил игру бельгийцев и вспомнил о неудачном старте.

"Мы немного посмотрели второй тайм матча против Бельгии. Это очень сбалансированная команда, хорошо играющая в защите, как и Румыния. У них хорошие два центральных защитника – как нападающий особенно на это смотрел.

Они хорошо отыграли против одного из лучших форвардов турнира – Ромелу Лукаку. Полузащитники выполняют большой объем черновой работы в центре поля. Поэтому это сложный соперник, и я думаю, что с ними будет труднее, чем с румынами".

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"У сборной гораздо больше ответственности, чем в клубе. Вся страна на нас смотрит, все надеются на сборную, поэтому очень обидно за такой результат с Румынией. 0:3 – такого никто не ожидал. Но только сильные могут встать после такого нокдауна, мы должны показать на поле все то, чего от нас ждет наша страна”, – сказал форвард.

Артем выступает в сборной с 2021 года (32 встречи, 10 голов, 3 ассиста).

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Национальная сборная Украины Артем Довбик
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Источник:
UEFA
Опубликовал: Александр Симченко
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