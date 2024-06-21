Довбик: 0:3 никто не ожидал. Только сильные могут встать после нокдауна

Украина готовится к продолжению группового раунда. Артем Довбик оценил игру бельгийцев и вспомнил о неудачном старте.

"Мы немного посмотрели второй тайм матча против Бельгии. Это очень сбалансированная команда, хорошо играющая в защите, как и Румыния. У них хорошие два центральных защитника – как нападающий особенно на это смотрел.

Они хорошо отыграли против одного из лучших форвардов турнира – Ромелу Лукаку. Полузащитники выполняют большой объем черновой работы в центре поля. Поэтому это сложный соперник, и я думаю, что с ними будет труднее, чем с румынами".