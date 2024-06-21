Каменюка: Думаю, что Украина приложит максимум усилий. Для нас победа важнее

Бывший игрок сборной Украины и луганской "Зари" Никита Каменюка поделился своими мыслями о выступлениях "жёлто-синих" на Евро-2024.

- Никита, какое у вас послевкусие от игры Украины против Румынии?

Думаю, что много уже было сказано об этой игре, как играли, какой результат. Это тот результат, на который мы все не рассчитывали. Но об этой игре нужно уже забыть и двигаться дальше. Потому что, если об этом думать, то не получится сделать ничего хорошего в следующей игре.

- Глядя на игру против Румынии, какие у вас ожидания от игры против Словакии?

Я думаю, что будет тяжелая игра, в любом случае. Потому что у словаков есть три очка, они понимают, в какой футбол нужно играть, они знают, как играть. Они показали хороший футбол против бельгийцев. Поэтому я ожидаю тяжелой игры. Но нам важнее, нам нужнее, мы должны это сделать. Просто собраться и показать свои лучшие качества. Если мы их покажем, если будем играть агрессивно в атаке, если не просто будем катать мяч, а с продвижением, если будем создавать моменты перед воротами, у нас все получится, я уверен.

- Это поражение должно взбодрить нашу сборную, но словаки сейчас на подъеме после победы над бельгийцами. Обе сборные мотивированы. Будет матч не на жизнь, а на смерть?

Ну конечно, я думаю, что нам отступать некуда, а словаки понимают, если они сыграют ничью или выиграют эту игру, то они решили вопрос с выходом из группы. Я так предполагаю, что будет такое. Но с другой стороны, если мы выиграем и выиграют бельгийцы, получится хорошая ситуация в нашей группе. До последнего будет борьба, до последнего тура. Поэтому я думаю, что Украина приложит максимум.

- На кону стоит все. Очень много хейта сейчас в сторону нашей сборной. Как психологически настроиться на эту игру против Словакии?

Я думаю, что не надо очень много обращать на это внимание. Наши футболисты смогут справиться с этим. Бывали же в таких ситуациях и неоднократно. Все профессионалы и все понимают, как с этим бороться. Поэтому нам надо поддержать в любом случае. Что уже произошло, то произошло. Много было сказано, много экспертов, многие разбираются, как нужно было сыграть и почему так не сыграли. Все умеют говорить после игры. Сказали, кто должен выходить в составе, кто должен играть. Это мог сделать только тренер. И он выбрал такую тактику, такую игру, таких футболистов. А футболисты выбрали, как им играть в эту игру. Не сложилось, не забили, пропустили мячи, какие-то были ошибки. Но это все нужно забыть, отбросить. Я же говорю, что все уже в прошлом, это уже произошло. Следующая игра самая важная. Пусть сейчас люди скажут, кого поставить надо. И если не будет результата, эти эксперты будут отвечать за этот результат? Нет, поэтому я думаю, что в любом случае нужно сейчас поддерживать сборную и сделать выводы уже по окончанию этого Евро.

- Какой ваш прогноз на матч? Будет очень открытая игра?

Не знаю, открытая или нет, трудно сказать. Я думаю, что будет борьба за пространство, борьба за вторые мячи, за подборы. В центре поля будет много борьбы, мне так кажется. И будут многое решать стандартные положения.

- И кто, по вашему мнению, окажется сильнейшим?

В любом случае Украина, только Украина, — сказал Каменюка в интервью NV.