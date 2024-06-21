Руслан Любарский: Украине лучше играть от обороны. Но со словаками и таким образом будет тяжело действовать

Воспитанник украинского футбола Руслан Любарский, в конце 1993 года перешедший в словацкий "Хемлон" из Гуменного, надолго задержался в соседней стране. Более тридцати лет он живет в ней, создав семью и не порывая с футболом. За это время он успел поиграть не только за другой клуб Словакии – "Кошице", но и в Чехии за пражскую "Спарту", ​​в Израиле за "Маккаби" (Нетанья) и в родной Украине в запорожском "Металлурге". Несмотря на возраст (а ему уже 50), Любарский до сих пор не расстается с любимой игрой, выступая в роли играющего тренера в команде пятой лиги Словакии.

Кому как не ему хорошо известны особенности словацкой сборной, с которой сегодня встретится команда Сергея Реброва. Об этом, как и о дальнейших турнирных раскладах Украины и Словакии, Руслан Любарский рассказал корреспонденту UA-Футбол.

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- После того как сборная Украины неудачно сыграла в первом матче с румынами, надеюсь, что ребята сегодня соберутся и настроятся на поединок со Словакией, - говорит он. – Для украинской команды это достаточно серьезная игра. В этом матче ей нужно принимать во внимание только победу. Если проиграют, то можно сказать, что на этом выступление на чемпионате Европы для них закончится. Стоит же учитывать, что словаки после выигрыша у бельгийцев стали фаворитом группы, а после сегодняшнего поединка команде Сергея Реброва еще играть с той же Бельгией. Украинцам в матче со сборной Словакии будет очень тяжело, но в случае победы психологическое состояние будет совсем другое, чем перед нынешней игрой.

– Как думаете, как построят игру соперники?

- Думаю, что Словакия будет играть в свою игру – такую, которая принесла ей результат с Бельгией. Мне кажется, словаки будут применять высокий прессинг, как это было четыре дня назад. Тогда мы видели, что команда Франческо Кальцоне прессинговала соперника на их половине поля, не давая разыгрывать мяч и быстро переходить из обороны в атаку. В конце концов футболисты Словакии все же заставили бельгийцев допустить ошибку, что и привело к голу. Что касается игры Украины, то сложно сказать, как она построит игру. С румынами же хотели играть первым номером, но мне кажется, в украинской сборной это не очень получается. Ей наверняка лучше играть от обороны. Но сегодня Украину ждет такая игра, что и таким образом будет тяжело действовать. Но как бы там ни было, а нашей команде во что бы то ни стало нужно улучшать свою игру. Вспоминая поединок с румынами, было видно, что у украинцев было преимущество в контроле мяча, а вот что касается голевых моментов, то в этом компоненте они ничего не создавали.

- Какую игровую линию считаете у сборной Словакии самой сильной?

- Словаки имеют хорошую полузащиту. В той же встрече с Бельгией лучшим игроком в составе был Станислав Лоботка. Полузащитник "Наполи" успевал повсюду, отличаясь продуктивными действиями. Везде, где был мяч – там был Лоботка. Он хоть и не является забивным игроком, однако умеет вести игру, подбирать мячи, разыгрывать. Не зря по итогам матча с бельгийцами Лоботка получил награду как лучший игрок.

- Какой прогноз сделали бы по поводу сегодняшнего матча?

- Мой прогноз – 1:1. Но желаю украинским ребятам, чтобы показали на 100 процентов лучшую игру и победили. Победа им бы очень помогла – как в турнирном, так и в психологическом плане. Мне, кстати, накануне уже звонили словацкие и украинские журналисты, и я сказал, что был бы рад, если бы в следующий раунд по итогам группового турнира прошли и Словакия, и Украина. Если, скажем, Украина сегодня выиграет у Словакии, а в третьем туре словаки победят румын, а мы бельгийцев, то именно так может произойти. Футбол – такая игра, что все возможно. Хотя на сегодняшний день украинская сборная больше нуждается в очках, чем словацкая. Так что желаю хорошего футбола, чтобы мы были спокойны (улыбается).