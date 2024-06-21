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Вирт: Лунин не справился со своими прямыми обязанностями. Думаю, со Словакией должен выйти Трубин

Национальная сборная Украины

Экс-голкипер - о коллегах по цеху

Вирт: Лунин не справился со своими прямыми обязанностями. Думаю, со Словакией должен выйти Трубин

Фото: Александр Приходько

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Экс-игрок сборной Украины, а ныне главный тренер "Звягеля" Юрий Вирт высказал свое мнение относительно того, кто должен защищать ворота "сине-желтых" в игре против Словакии на Евро-2024.

"В Украине на данный момент есть два равноценных вратаря. Перед первым матчем я говорил, что место в основе больше заслуживает Андрей Лунин. Мы прекрасно видели, что он не справился со своими, можно сказать, прямыми обязанностями. Была допущена не одна ошибка, которая привела к взятию ворот, поэтому я думаю, что на следующую игру все-таки должен выходить Анатолий Трубин.

Есть конкуренция, и неудачная игра Лунина дает шанс показать себя Анатолию Трубину. Первая игра была провалена и это дает возможность Реброву сейчас ставить других футболистов", - приводит слова Вирта Tribuna.

Напомним, поединок между Украиной и Словакией начнется 21 июня в 16:00 по киевскому времени.

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Украина Словакия Юрий Вирт Андрей Лунин Евро 2024 Анатолий Трубин
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Источник:
Tribuna,ua
Опубликовал: Александр Бураков
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