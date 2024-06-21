Национальная сборная Украины
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Шевченко: Сила украинцев - в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера
Обращение "Шевы" перед важнейшим матчем
Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак
Президент УАФ Андрей Шевченко обратился к болельщикам национальной сборной Украины перед игрой со Словакией на групповом этапе Евро-2024.
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"Я уверен, что сила украинцев - в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера", - написал Шевченко на своей странице в соцсети Instagram.
Напомним, поединок между сборными Словакии и Украины начнется сегодня, в 16:00 по киевскому времени.
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Источник:Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
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MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 16:52
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