Шевченко: Сила украинцев - в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера

Если ты оставишь Реброва тренером после этого Евро, значит ты личные отношения ставишь выше интересов страны. Турнир показал что Ребров не тянет уровень Евро, и он не способен подготовить команду к турниру такого уровня. В итоге мы в самой слабой группе Евро займем последнее место