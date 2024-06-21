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Шевченко: Сила украинцев - в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера

Национальная сборная Украины
Обновлено

Обращение "Шевы" перед важнейшим матчем

Шевченко: Сила украинцев - в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера

Фото: УАФ/ Автор - Андрій Ющак

Новина українською

Президент УАФ Андрей Шевченко обратился к болельщикам национальной сборной Украины перед игрой со Словакией на групповом этапе Евро-2024.

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"Я уверен, что сила украинцев - в единстве. Поддерживаем национальную команду и главного тренера", - написал Шевченко на своей странице в соцсети Instagram.

Напомним, поединок между сборными Словакии и Украины начнется сегодня, в 16:00 по киевскому времени.

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Андрей Шевченко Сергей Ребров Украина Словакия Евро 2024
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Источник:
Instagram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 16:52
Если ты оставишь Реброва тренером после этого Евро, значит ты личные отношения ставишь выше интересов страны. Турнир показал что Ребров не тянет уровень Евро, и он не способен подготовить команду к турниру такого уровня. В итоге мы в самой слабой группе Евро займем последнее место
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Комментарии 2
MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 16:52
Если ты оставишь Реброва тренером после этого Евро, значит ты личные отношения ставишь выше интересов страны. Турнир показал что Ребров не тянет уровень Евро, и он не способен подготовить команду к турниру такого уровня. В итоге мы в самой слабой группе Евро займем последнее место
Ответить
1
0
avatar
Вarcelinius
21.06.2024 в 16:59
Таки да.
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