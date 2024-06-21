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Ребров рассказал, почему против Словакии не играет Цыганков
Его сегодня не хватает
Фото Андрія Ющака - УАФ
Главный тренер
– Миколенко и Цыганков здоровы? Они будут играть сегодня?
– К сожалению, Цыганков нет. Вчера Миколенко тренировался первый день. Как вы видите, он не в стартовом составе, но я надеюсь, что он готов к игре.
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– Украинские тренеры старой школы любят говорить, что у футболистов должны гореть глаза. Вы увидели, что у ваших игроков горят глаза?
- Вы должны увидеть, я тоже. Это турнир топ-уровня, и если ты не показываешь свой максимум, у тебя нет шансов. Надеюсь, сегодня мы увидим, что мы исправили ошибки, которые были в первом матче.
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