Ребров рассказал, почему против Словакии не играет Цыганков

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем со Словакией рассказал о кадровом состоянии команды.

– Миколенко и Цыганков здоровы? Они будут играть сегодня?

– К сожалению, Цыганков нет. Вчера Миколенко тренировался первый день. Как вы видите, он не в стартовом составе, но я надеюсь, что он готов к игре.

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– Украинские тренеры старой школы любят говорить, что у футболистов должны гореть глаза. Вы увидели, что у ваших игроков горят глаза?

- Вы должны увидеть, я тоже. Это турнир топ-уровня, и если ты не показываешь свой максимум, у тебя нет шансов. Надеюсь, сегодня мы увидим, что мы исправили ошибки, которые были в первом матче.