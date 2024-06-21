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Ребров рассказал, почему против Словакии не играет Цыганков

Национальная сборная Украины
Обновлено

Его сегодня не хватает

Ребров рассказал, почему против Словакии не играет Цыганков

Фото Андрія Ющака - УАФ

Новина українською

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров перед матчем со Словакией рассказал о кадровом состоянии команды.

– Миколенко и Цыганков здоровы? Они будут играть сегодня?

– К сожалению, Цыганков нет. Вчера Миколенко тренировался первый день. Как вы видите, он не в стартовом составе, но я надеюсь, что он готов к игре.

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– Украинские тренеры старой школы любят говорить, что у футболистов должны гореть глаза. Вы увидели, что у ваших игроков горят глаза?

- Вы должны увидеть, я тоже. Это турнир топ-уровня, и если ты не показываешь свой максимум, у тебя нет шансов. Надеюсь, сегодня мы увидим, что мы исправили ошибки, которые были в первом матче.

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Источник:
УЕФА
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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same tak(Україна)
21.06.2024 в 16:39
правильно делает что не играет.ничем бы не помог.и в помоях после матча не будет купаться
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Комментарии 1
same tak(Україна)
21.06.2024 в 16:39
правильно делает что не играет.ничем бы не помог.и в помоях после матча не будет купаться
Ответить
0
0

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