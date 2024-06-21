Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?!

Как и прогнозировали, Ребров провел несколько ротаций. В воротах Лунина заменил Трубин, в опорной зоне Степаненко - Бражко, а вместо Конопли на фланге обороны вышел Тымчик. Ну и место правого вингера отошло для Ярмоленко. В целом же украинская команда, по сравнению с матчем с румынами, перешла от схемы 4-2-3-1 на классическую 4-3-3.

Если против Румынии мы доминировали по проценту владением мячом, то против "словацких соколов" уже мы сидели в низком блоке и делали ставки на контратаки. Наверное, этой сборной Украины так даже проще - действовать от соперника. А оппонент по ходу встречи предлагал совершенно разные сценарии: переключал темп, чередовал высокий прессинг и менял направление атак.

По первым ощущениям вроде стало немного лучше все выглядеть. До 10-й минуты... Словаки раскачались и повысили темп. Дважды Трубин выручал нас после опасных ударов Гараслина и Шранца. Если бы не Анатолий, мы уже бы начинали с центра поля.

Впрочем, все же пропустили еще до экватора первого тайма. Снова проспали на дальней штанге Шранца, который забивал бельгийцам. И тот из-под Зинченко размочил счет. Снова "сине-желтым" нужно было отыгрываться. Разница мячей -4, уже откровенно, пугала.

Справедливости ради, против команды Франческо Кальцона мы лучше держали структуру и проявляли больше желания. К воротам подопечных итальянского наставника мы периодически доходили, но очень не хватало точности в завершающей стадии.

С течением времени преимущество словаков стало все менее явным, а мы сумели отодвинуть игру от своих ворот. И даже начали приходить по-настоящему голевые эпизоды с нашей стороны. Сначала была качественная вертикальная атака, которую развил Ярмоленко. К сожалению классная передача пяткой от Андрея на сегодняшнего именинника Довбика не прошла. Результатом этого контрвыпада стало попадание в стойку от Тымчика. Было очень близко. А чуть позже уже Мудрик прорвался по своему флангу, однако не сумел в упор обыграть Дубравку.

Под занавес первых 45 минут инициатива полностью перешла к нашим ногам. В частности, со штрафного остро пробивал Зинченко, но страж ворот Словакии все тянул. Однозначно, мы выглядели солиднее и динамичнее чем с румынами. Появилась определенная искра и нацеленность на ворота. Однако, нужно было забивать. Лучшим в нашем составе точно был Трубин - словаки тоже опасно огрызались, но голкипер "Бенфики" показывал себя надежно.

Нужно было выходить на вторую половину и добавлять. Эта Словакия далеко не идеальна и как показала первая половина частенько допускала у своих ворот угрозу. И мы добавили. Бражко качественно сыграл в отборе, а Мудрик вылетел в контратаку. Казалось, что атака захлебнулась, но вторымтемпом Зинченко нашел в штрафной одинокого Шапаренко, который в одно касание точно пробил в противоход вратарю. 1:1!

Наконец, наконец-то мы проснулись! Почему так нельзя было сразу?! Появилась и уверенность, и интенсивность в действиях украинских футболистов. Теперь уже именно контролировали игру и зажимали "соколов".

Словакия ощутимо устала и подсела. Здесь Сергей Станиславович не стал мудрить, и добавил свежести в атаку, выпустив Зубкова и Яремчука. И это сработало. В последнюю треть игрового времени за нашей командой было приятно наблюдать: мы бежали, высоко встречали словаков и атаковали. Хорошая возможность была у вышеупомянутого Романа, однако он очень затянул с передачей на Мудрика. Михаил выжал из этого эпизода максимум, попав с острого угла в штангу.

Впрочем, довольно быстро нападающий "Брюгге" исправился, да и еще как! Шапаренко идеально забросил в штрафную на Яремчука, а тот в одно касание мастерски обработал мяч, а вторым покатил мимо Дуравки! Выход Романа мощно усилил нашу сборную.

Второй тайм, однозначно, был за Украиной. Словакия практически до финального свистка была без единого удара в створ ворот Трубина во второй половине. В конце встречи можно было увидеть то, чего очень не хватало в игре с румынами. "Сине-желтые" шли в стыки, выгрызали мячи, бросались в подкаты и большим количеством игроков накрывали соперника. Похвала и только один вопрос: эх, а можно было так с самого начала?

В компенсированное время нервы были уже на пределе, но мы сумели отбиться от финального штурма словаков и добыли такие важные три очка. В итоге, в Дюссельдорфе победила та команда, которая проявила больше желания. И к счастью, этой командой была наша сборная. Еще не все потеряно, мы все еще в игре!

Фото - Александр Приходько / UA-Футбол

Второй тур группы E, Евро-2024

Пятница, 21-е июня

Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Словакия - Украина 1:2

Голы: Шранц 18 - Шапаренко 54, Яремчук 80

Словакия: Дубравка - Ганцко (Оберт 67), Шкриньяр (к), Вавро, Пекарик - Дуда (Стрелец 60), Лоботка, Куцка - Гараслин (Суслов 67), Боженик (Бенеш 60), Шранц (Зауэр 86).

Запасные: Равас (в), Родак (в), Оберт, Дьомбер, Де Марко, Коша, Суслов, Бенеш, Риго, Беро, Грошовский, Тупта, Дюриш, Зауэр, Стрелец.

Главный тренер - Франческо Кальцона.

Украина: Трубин - Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик - Бражко (Сидорчук 85), Шапаренко (Таловеров 90+2) - Мудрик (Малиновский 85), Судаков, Ярмоленко (к) (Зубков 67) - Довбик (Яремчук 67).

Запасные: Бущан (в), Лунин (в), Конопля, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Яремчук, Цыганков, Миколенко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Яремчук 84.

Арбитр - Майкл Оливер (Англия).