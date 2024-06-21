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Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?!

Национальная сборная Украины
Обновлено

Ребров свой запас камбэков еще не исчерпал

Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?!

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Владислав Личик Автор UA-Футбол
Новина українською

Как и прогнозировали, Ребров провел несколько ротаций. В воротах Лунина заменил Трубин, в опорной зоне Степаненко - Бражко, а вместо Конопли на фланге обороны вышел Тымчик. Ну и место правого вингера отошло для Ярмоленко. В целом же украинская команда, по сравнению с матчем с румынами, перешла от схемы 4-2-3-1 на классическую 4-3-3.

Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?! - изображение 1

Если против Румынии мы доминировали по проценту владением мячом, то против "словацких соколов" уже мы сидели в низком блоке и делали ставки на контратаки. Наверное, этой сборной Украины так даже проще - действовать от соперника. А оппонент по ходу встречи предлагал совершенно разные сценарии: переключал темп, чередовал высокий прессинг и менял направление атак.

По первым ощущениям вроде стало немного лучше все выглядеть. До 10-й минуты... Словаки раскачались и повысили темп. Дважды Трубин выручал нас после опасных ударов Гараслина и Шранца. Если бы не Анатолий, мы уже бы начинали с центра поля.

Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?! - изображение 2

Впрочем, все же пропустили еще до экватора первого тайма. Снова проспали на дальней штанге Шранца, который забивал бельгийцам. И тот из-под Зинченко размочил счет. Снова "сине-желтым" нужно было отыгрываться. Разница мячей -4, уже откровенно, пугала.

Справедливости ради, против команды Франческо Кальцона мы лучше держали структуру и проявляли больше желания. К воротам подопечных итальянского наставника мы периодически доходили, но очень не хватало точности в завершающей стадии.

С течением времени преимущество словаков стало все менее явным, а мы сумели отодвинуть игру от своих ворот. И даже начали приходить по-настоящему голевые эпизоды с нашей стороны. Сначала была качественная вертикальная атака, которую развил Ярмоленко. К сожалению классная передача пяткой от Андрея на сегодняшнего именинника Довбика не прошла. Результатом этого контрвыпада стало попадание в стойку от Тымчика. Было очень близко. А чуть позже уже Мудрик прорвался по своему флангу, однако не сумел в упор обыграть Дубравку.

Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?! - изображение 3

Под занавес первых 45 минут инициатива полностью перешла к нашим ногам. В частности, со штрафного остро пробивал Зинченко, но страж ворот Словакии все тянул. Однозначно, мы выглядели солиднее и динамичнее чем с румынами. Появилась определенная искра и нацеленность на ворота. Однако, нужно было забивать. Лучшим в нашем составе точно был Трубин - словаки тоже опасно огрызались, но голкипер "Бенфики" показывал себя надежно.

Нужно было выходить на вторую половину и добавлять. Эта Словакия далеко не идеальна и как показала первая половина частенько допускала у своих ворот угрозу. И мы добавили. Бражко качественно сыграл в отборе, а Мудрик вылетел в контратаку. Казалось, что атака захлебнулась, но вторымтемпом Зинченко нашел в штрафной одинокого Шапаренко, который в одно касание точно пробил в противоход вратарю. 1:1!

Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?! - изображение 4

Наконец, наконец-то мы проснулись! Почему так нельзя было сразу?! Появилась и уверенность, и интенсивность в действиях украинских футболистов. Теперь уже именно контролировали игру и зажимали "соколов".

Словакия ощутимо устала и подсела. Здесь Сергей Станиславович не стал мудрить, и добавил свежести в атаку, выпустив Зубкова и Яремчука. И это сработало. В последнюю треть игрового времени за нашей командой было приятно наблюдать: мы бежали, высоко встречали словаков и атаковали. Хорошая возможность была у вышеупомянутого Романа, однако он очень затянул с передачей на Мудрика. Михаил выжал из этого эпизода максимум, попав с острого угла в штангу.

Впрочем, довольно быстро нападающий "Брюгге" исправился, да и еще как! Шапаренко идеально забросил в штрафную на Яремчука, а тот в одно касание мастерски обработал мяч, а вторым покатил мимо Дуравки! Выход Романа мощно усилил нашу сборную.

Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?! - изображение 5

Второй тайм, однозначно, был за Украиной. Словакия практически до финального свистка была без единого удара в створ ворот Трубина во второй половине. В конце встречи можно было увидеть то, чего очень не хватало в игре с румынами. "Сине-желтые" шли в стыки, выгрызали мячи, бросались в подкаты и большим количеством игроков накрывали соперника. Похвала и только один вопрос: эх, а можно было так с самого начала?

В компенсированное время нервы были уже на пределе, но мы сумели отбиться от финального штурма словаков и добыли такие важные три очка. В итоге, в Дюссельдорфе победила та команда, которая проявила больше желания. И к счастью, этой командой была наша сборная. Еще не все потеряно, мы все еще в игре!

Евро-2024. Словакия - Украина 1:2. А можно было так сразу?! - изображение 6

Фото - Александр Приходько / UA-Футбол

Второй тур группы E, Евро-2024

Пятница, 21-е июня

Дюссельдорф, Меркур Шпиль-Арена

Словакия - Украина 1:2

Голы: Шранц 18 - Шапаренко 54, Яремчук 80

Словакия: Дубравка - Ганцко (Оберт 67), Шкриньяр (к), Вавро, Пекарик - Дуда (Стрелец 60), Лоботка, Куцка - Гараслин (Суслов 67), Боженик (Бенеш 60), Шранц (Зауэр 86).

Запасные: Равас (в), Родак (в), Оберт, Дьомбер, Де Марко, Коша, Суслов, Бенеш, Риго, Беро, Грошовский, Тупта, Дюриш, Зауэр, Стрелец.

Главный тренер - Франческо Кальцона.

Украина: Трубин - Зинченко, Матвиенко, Забарный, Тымчик - Бражко (Сидорчук 85), Шапаренко (Таловеров 90+2) - Мудрик (Малиновский 85), Судаков, Ярмоленко (к) (Зубков 67) - Довбик (Яремчук 67).

Запасные: Бущан (в), Лунин (в), Конопля, Сваток, Таловеров, Сидорчук, Степаненко, Малиновский, Яремчук, Цыганков, Миколенко, Зубков, Бондарь, Ванат, Михайличенко.

Главный тренер - Сергей Ребров.

Предупреждения: Яремчук 84.

Арбитр - Майкл Оливер (Англия).

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Украина Словакия
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Комментарии
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:48
Ну, а зараз на Польщу, панове! За наших братів вболювати.
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Комментарии 103
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:48
Ну, а зараз на Польщу, панове! За наших братів вболювати.
Ответить
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Консул (Звягель )
21.06.2024 в 18:36
Шанси ще є, але Тимчик в обороні то великий ризик. Випускати в кінці, щоб додав динаміки.
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:21
Не така вже й страшна Словаччина, як її малювали.
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MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 18:32
Я смотрел второй тайм словаков с бельгийцами, они не впечатляли меня, тупо на оборону играли, могли несколько пропустить и по составу тоже так себе смотрится. Проблема была больше в нас, мы проиграли румынам 3-0, и казалось что мы абсолютно не готовы к Евро.
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:33
У страха глаза велики, да.
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.06.2024 в 18:20
Перед матчем Реброва покусал Суркис. И тот не придумал ничего лучшего, как выставить вместо Конопли Тымчика. Самый бесполезный игрок матча. Пасы в никуда, 0 выигранных единоборств, проиграл всё, что можно было проиграть... Пропущенный гол - заслуга Тымчика. Любой другой защитник принёс бы пользы команде в разы больше.
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:23
Молодець, повністю сгоден.. В один-в-один - нуль. Пас віддати, простреліти - нуль. І це ще показав товарняк проти Німечини, або Польщі - не пом'ятаю, який саме... Як випускати такого гравця та за які заслуги - незрозуміло! Єдине пояснення- Суркіс , кумовство та совок у УАФ. Бо 4 гравці мертвого динамо у старті - пахне гімнецем
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LEVgcUqs (Чернігів)
21.06.2024 в 18:39
А не гравці мертвого шахтера у старті і взагалі, це для збірної України велика удача і надія.
 
0
3
MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 18:23
Конопля очень слабо сыграл с румынами, Тымчик в плане атакующих действии предпочительнее смотрелся.
Ответить
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Spokoyno (Київ)
21.06.2024 в 18:31
Не звертайте уваги... Вони досі збірну на свої к...(утки / луби) розтягують
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.06.2024 в 18:36
Тимчик норм зіграв не вірь сєпарам
 
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.06.2024 в 18:44
А кто с румынами сыграл сильно ?
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
21.06.2024 в 18:42
По перше надінь окуляри, якщо недобачаєш, чия провина і пропущеному голі. А навісів з обох флангів зі сторони обох команд у матчі десятки до твого відома.
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.06.2024 в 18:47
Я тоже навешивать могу. Раз пятьдесят, может, выдержу. А толку ? Вот так и с Тымчиком...
 
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Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 18:17
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Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 18:17
Це відповідь українців - шакалам ждунам, сєпарам і просто нашим алкашам неробам ухилянтам ... Я ж де бі ли говорив, що українців не перемогти ні на полі бою, ні тим паче на футбольному....
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:27
Причём здесь ты, блудный сын Яхве, и украинцы?
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MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 18:16
Вначале матча казалось что словаки выше уровнем чем наши, они атаковали через фланги , наши не справлялись и пропустили закономерный гол от словаков, но потом словаки стали играть на удержание счета, и у наших стали появляться моменты, после того как Шапаренко забил, казалось что счет так и останется 1-1, но тут Яремчук здорово сыграл, обработать мяч и протолкнуть мимо вратаря это очень было трудно в том моменте.Выход Трубина полностью оправдал себя, он выручал в нескольких моментах, увереннее чувствовал себя и главное не допускал ляпов. Тымчик тоже играл намного лучше Конопли, Бражко ничем не хуже Степаненко сейчас. Лично меня разочаровала игра Ярмоленко и Довбика, один возрастной игрок, скорости нет, а Довбик играл очень слабо, Яремчук вышедший на замену намного лучше и техника у него на порядок лучше была. Но все равно ситуация тяжелая, даже ничья с Бельгией не гарантирует нам третье место в группе. Я думаю Бельгия завтра выиграет у румын, и у 4х команд будет по 3 очка. Если мы играет вничью с Бельгией, то нужно чтобы румыны со словаками не сыграли вничью, тогда мы выйдем из группы.
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:27
Так, словаки зупинились і дали нам шанс. А мене дивує інше... Куцка - 37 років, Пікарік- 36 років. Іншим там біля 30 . Возять нас в пас, бігають, а у наших Судаков-21 , Шапаренко-25, Бражко-22 - ніби гірі на ногах!
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LEVgcUqs (Чернігів)
21.06.2024 в 18:45
Коли вони нас возили? І бігали, бігали в пас і програли.
 
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Зритель (Харьков)
21.06.2024 в 18:27
Нужно болеть за Румынию, чтобы не проиграли Бельгии.
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MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 18:30
Было бы неплохо если румыны бы выиграли у бельгийцев, тогда бы бельгийцы потеряли бы все шансы, и матч с нами был бы формальностью)
 
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Mexxxxx (Просяная)
21.06.2024 в 18:34
Ну как не было шансов. Бельгия выигрывает у нас и у них стает с нами по три очка. Если словаки выиграют у румын или ничья то бельгийцы на третьем месте по личной встрече. Если словаки проиграют то у трех команд будет по три очка и там разница мячей… как раз у бельгийцев больше всего шансов и будет
 
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MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 18:35
Лучший выход играть на победу с бельгийцами, это лучший вариант для нас. То разгромное поражение от румын сильно мешает при равенстве очков
 
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Sessinjo (Мукачево)
21.06.2024 в 18:14
Нарешті знайшли свої синьожовті яйця!
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2024 в 18:13
Трубін, Ярмола, Шапаркенко, Тимчик (у другому таймі) молодці. Правильні заміни зробили свою справу.
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.06.2024 в 18:38
Шапаркенко Сильно !!!
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scorpius (Ck)
21.06.2024 в 18:12
Все-таки таблетка пропи.здона подействовала на большинство игроков. Даже если из группы не выйдем в итоге, то хотя бы есть победа престижа..
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Американец 2000
21.06.2024 в 18:11
Лунину надо уходить из Реала (((( Его там уничтожили морально (((
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Andrumas (Düsseldorf)
21.06.2024 в 18:11
Трубин очень сильно затащил! Второй тайм вышел отличный, но до 0:1 на поле была только Словакия. Ярмоленко что делал при первом голе удивлялись даже немецкие комментаторы... И очередной пропущенный мяч, с Бельгией так в защите играть нельзя. Но в целом молодцы, исправились
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2024 в 18:14
Ярмоленко у першому таймі був одним з кращих, тримав мяч, роздавав, Судаков нічого в принципі не показав. Хоча його коронують на лідера.
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tekutiev (донецк,Украина)
21.06.2024 в 18:27
обычное мнение вонючей дырявой подстилки.ярмоленко после 25 минут игры вывалил язык
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
21.06.2024 в 18:48
Звичайнарепліка вонючого крота.
 
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Американец 2000
21.06.2024 в 18:09
Всех с победой !!! Таки не зря их тут все поносили !!! Подействовало !!!Лунин - лев матча , за то что не вышел на поле !!! Я так прикидывал , если бы стоял Лунин , уже к перерыву было бы 3 - 0 в пользу словаков ((( У нас теперь хоть есть шанс !!!
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:23
Трубин психологически более стойкий вратарь, чем Луня.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2024 в 18:26
нулин
 
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okolegko (Київ)
21.06.2024 в 18:09
Не знаю, як це працює, але жовта форма знову фартова. Навіть за несприятливих обставин після першого тайму, ми знову перемогли. Тепер сподіваюся на позитивний варіант проти бельгійців. ЗІ. Циганкова не було. Сподіваюся, що з ним усе добре
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Американец 2000
21.06.2024 в 18:14
Видно травма у него , играл не очень ((((
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.06.2024 в 18:30
Да Цыганков весь первый тайм тянул, обострял, перехватывал. 3-4 передачи вразрез или навес через половину поля... Как можно было не заметить ?
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oleg.m.3972 (Харьков)
21.06.2024 в 18:35
Извиняюсь. Перепутал. Писал про Судакова.
 
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LEVgcUqs (Чернігів)
21.06.2024 в 18:50
Ха-ха-ха, окуляри потрібні як по перехватах, так і по призвіщу.
 
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Veminal (Киев)
21.06.2024 в 18:07
ребров все равно не тренер уровня сборной - тянет в состав своих зубковых яремчуков замены во время не делает - ярмоленко все же лишний он и пол тайма не может отработать яремчук хоть и забил но полено брака очень много в отборе не умеют играть ..и как можна было проиграть румынам????
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Зритель (Харьков)
21.06.2024 в 18:14
"Брака очень много, в отборе не умеют играть" - Вы сами себе ответили на свой же вопрос
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Геродот (Винница)
21.06.2024 в 18:06
Словаки сегодня были вообще нулевые. Забив быстрый гол, до 55 минуты вообще валяли дурака, тянули время своими перепасовками. И если бы наши проснулись пораньше, то и счет был бы убедительней. А так молодцы, 3 очка есть, но в последней игре будет тяжело. Похоже, что именно с голландцами мы и разыграем путевку в плей-офф.
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Veminal (Киев)
21.06.2024 в 18:08
а если бы словаки проснулись одновременно?
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Геродот (Винница)
21.06.2024 в 18:08
Прошу прощения, с бельгийцами, а не голландцами.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2024 в 18:08
с белгами
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.06.2024 в 18:08
С голландцами? Есть такая сборная и она с нами в группе?
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.06.2024 в 18:09
Голландцы-это кто?
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2024 в 18:12
дети голланда))
 
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Зритель (Харьков)
21.06.2024 в 18:16
С бельгийцами. Они вообще-то 3-е в рейтинге ФИФА, на минуточку. В матче Румыния-Бельгия нужно за румын болеть.
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Американец 2000
21.06.2024 в 18:18
Точно , именно с голландцами )))))) Ну и знатоки у нас и болельщики )))))
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.06.2024 в 18:05
Смотрю на португальском канале, они в шоке от гола Ромы!!!
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:10
Дуже пощастило, як він закотився та й ще повз Дубравку з гострого гута... А пробив кінчика шипів! Таку красу та й ще на такому рівні.. Примхлива леді Фортуна посміхнулася Роману і усій Україні сьогодні! Ура!!!
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.06.2024 в 18:10
там пас шикарний
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:20
без бе, пас гарний від Шапи.. Але приймання одним першим дотиком м'яча - вищий клас. І проштовхування повз воротаря, дотягнувшись з останніх сил до м'яча - магія!
 
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.06.2024 в 18:30
Яремчук - красава! Чи Довбик так би зміг?
 
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ВасяКулебяка (Козливка)
21.06.2024 в 18:04
Яремчук браво, людина виходить і робить справу, змінює рахунок. (вже вдруге) Не треба ригати не треба страждати, просто робіть своє діло добре, це ваша робота.
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Dr. House (Поділля)
21.06.2024 в 18:04
Якесь подвійне відчуття... Звичайно дуже радий перемозі! На Євро кожна перемога- це історія. Як і поразка...Але розумію , що по великому рахунку ця мінімальна перемога особливо не приближує нас до плей-оф... Завтра Бельгія обіграє Румунією і ми останні все одно по різниці перед останнім туром. І навіть нічия з Бельгією нас там мабуть і залишить. Румунія зіграє з Словаками внічию і ми все одно останні. З 4 очками. Потрібна тільки перемога над лукаками
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:11
Ну якщо Румуни переможать, то шикарно - можно програвати )
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2024 в 18:15
Ага, з рахунком вже 4-0...
 
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Romerik (YNWA)
21.06.2024 в 18:17
3 очка нас не врятують)
 
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:12
Прикол ще у тому, що в різний час ніби ігри і ми будемо знати расклад!Якщо не помиляюсь Румунія-Словакія 19-00, Україна-Бельгія 22-00
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Зритель (Харьков)
21.06.2024 в 18:32
Останні тури завжди грають в один час, вже років 40 як.
 
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.06.2024 в 18:03
Ребров зробив правильні заміни: Трубін зіграв краще, Тимчик теж, Ярмола - краще, от за Бражко не слідкував. А ще собі думав: чого ж він Шапаренка не замінив після Румунів? Тепер ясно для чого))).
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:03
Словаки нас пожаліли відверто! Вони забили і зупинилися! А могли добивати, як румуни... Словаки брати!
Ответить
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Віктор Бокасса (Betwmount)
21.06.2024 в 18:10
Бажане за дійсне. Сумніваюся що ти з України. У грі з циганами Ребромв не вгадав зі складом це ясно,
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:02
А вот теперь Лукака. Как нам быть с Лукакой? Как его закрыть?
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Michael-K (Івано-Франківськ)
21.06.2024 в 18:01
Урааааа!!! Перемооога!!! Пацани, гол Яремчука- це вищий пілотаж у футболі!!! Просто шикарний прийом і удар відразу технічний! А пас який...Фантастика! Дуже майстерно!Всіх з Перемогою! Вона дуже потрібна Україні! Молодці!!! Дякуємо команді!
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Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2024 в 18:00
Яремчук таки джокер не гірше Хоакіна Фенікса
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scorpius (Ck)
21.06.2024 в 18:03
Да там и Хит Леджер мог бы занервничать, земля ему пухом
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Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2024 в 18:00
Результатом задоволений , але гра команди валідольна. Як би там далі не було , Реброва зі збірної
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Лекарь (село Дарниця)
21.06.2024 в 18:00
Після пропущеного матч не дивився. Дуже підскочив тиск, я вирішив не дивитись далі. Але, дуже радий кінцевому результату! Молодці, що виконали обіцянку. Але, гра команди не дає приводу для оптимізму. Валідол на корвалолі
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:01
Теж на 24 хвилині вимкнув, не витримали нерви таке дивитися !
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vlotko (Броди)
21.06.2024 в 18:06
Що ви за вболівальники, якщо перемикаєтеся на мило при невдачі своїх, а чи вони свої?
 
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Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2024 в 18:03
До Бельгії треба тримати під рукою обширну аптечку ) одужуй , друже
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 17:59
Браво, Яремчук! Ребров - аут!
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Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 18:01
ху ...й взяв в рот і працюй ублюдок !!!!!
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:25
Витёк, ты бьёшь рекорды по минусам. Красавец!
 
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Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 18:01
х у є с о с привіт ! Ти как тама ????
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Будєм разбіратся (Київ)
21.06.2024 в 18:02
От і я про це ж ) 100%
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Просто Квашин (Харків)
21.06.2024 в 18:02
тварюка, ти зрозуміла, хто такі українці ?
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 17:59
Браво, Яремчук! Ребров - аут!
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ukatan (Харьковская обл.)
21.06.2024 в 17:59
Победа которая практически ничего не дает. Все равно нужно выигрывать у Бельгии - ничья никак не устроит.
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:02
Нічия може дати третю сходинку. Навіть програш наш та словаків дають нам 3-ку сходинку і вихід в 1/8
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Veminal (Киев)
21.06.2024 в 18:03
ничья устроит если словаки победят румын или если Бельгия разорвет румын с крупным счетом
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Ariakiev01 (Київ)
21.06.2024 в 18:06
це не так. При поразці Словаків або поразці Румунії та нічья з Бельгією це вихід
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:06
Ничья даёт выход с третьего место почти гарантированно.
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Ariakiev01 (Київ)
21.06.2024 в 18:06
Дає. бо при поразці когось з Румунії-Словакії. а у нас нічья це вихід
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Alex_ForzaMilan (Корсунь )
21.06.2024 в 17:59
Молодці! Вітаю всіх з перемогою! Шапаренко - кращий гравець матчу!
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shtrunc (Донецк-Хайфа)
21.06.2024 в 17:59
Всех с победой!!!! Лучшая сборная по камбэкам))) Слава Украине!!!!
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Alexad (Кропивницький (Киров)
21.06.2024 в 17:59
Нарешті. Хоч з великими складнощами але є перша перемога на євро! Перемога суто на характері та майстерності окремих гравців, Ребров все робив для того щоб ми не виграли, а хлопці взяли та ламали тренера) З перемогою Україні! От тепер цікаво за кого вболівати ввечері, за Румунів чи Бельгійців?
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Veminal (Киев)
21.06.2024 в 18:04
нужно болеть за бельгийцев что бы они накидали румынам по больше
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download1 (huyersk)
21.06.2024 в 18:06
Облиш, все одно Бельгія виграє) у всіх по 3 бали перед останім туров 100%
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vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
21.06.2024 в 17:58
Хух , з почином ! Петріоти нам від словаків, розумію , не світять .
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Вarcelinius
21.06.2024 в 17:57
Уже не провальное выступление и слава Богу. С победой друзья!
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Spokoyno (Київ)
21.06.2024 в 18:03
Авжеж... Зранку приснилося, що 0:1 О 15 виключають світло... Інтернет майже здох. Щоб не сильно нервував... Наприкінці першого тайму ледь пробився і дійсно 0:1 Добре, що Миколка і другий тайм не провалив
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:10
А нам в 16:15 только включили. Ух я и матерился до этого, ух матерился...
 
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Timothy (Павлодар)
21.06.2024 в 17:56
Ну что я говорил!!)))
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2024 в 17:58
реброва заменишь))
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scorpius (Ck)
21.06.2024 в 18:04
А что ты говорил?)
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same tak(Україна)
21.06.2024 в 17:56
могут когда захотятудачи с бельгией
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TIRAN (Донецк (Украина!))
21.06.2024 в 17:55
со скрипом, но вырвали победу...
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