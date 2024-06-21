Национальная сборная Украины
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Снова пропускаем первыми. Словакия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО
И снова после стандарта - на этот раз, аута
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Сборная Украины проводит свой второй матч на Евро-2024. Сегодня в соперниках – Словакия.
И снова наша команда пропускает первой.
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Банальный аут, затем заброс в штрафную, и Шранц, перепрыгнув Зинченко, от газона отправил мяч в сетку.
0:1 к 17-й минуте.
Напомним, что UA-Футбол ведет
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Ap6y3_2012 (Украинка)
21.06.2024 в 17:01
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