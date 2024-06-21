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Национальная сборная Украины

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Снова пропускаем первыми. Словакия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

Национальная сборная Украины
Обновлено

И снова после стандарта - на этот раз, аута

Снова пропускаем первыми. Словакия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины проводит свой второй матч на Евро-2024. Сегодня в соперниках – Словакия.

И снова наша команда пропускает первой.

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Банальный аут, затем заброс в штрафную, и Шранц, перепрыгнув Зинченко, от газона отправил мяч в сетку.

0:1 к 17-й минуте.

Напомним, что UA-Футбол ведет текстовый онлайн матча.

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Украина Словакия Александр Зинченко
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Комментарии
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Ap6y3_2012 (Украинка)
21.06.2024 в 17:01
Ахахах, заголовок в тємку прям. Але правильно було б сказати "Знову пропускаємо тільки ми..."
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Комментарии 11
Ap6y3_2012 (Украинка)
21.06.2024 в 17:01
Ахахах, заголовок в тємку прям. Але правильно було б сказати "Знову пропускаємо тільки ми..."
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Консул (Звягель )
21.06.2024 в 16:57
GПоки що найгірші Зінченко та Шапаренко.
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alex.belogubko (одесса)
21.06.2024 в 16:56
Я как только увидел что ЗИНА на поле сказал что сборная проиграет 10 против 11 это тяжело и гол забили по вине Зины--гнать его надо с команды --с Арсенала уже попёрли
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MaximSK (Киев)
21.06.2024 в 16:50
Боюсь они провал на Евро всю вину на футболистов скинут, а Реброва выведут чистым из воды, хотя же видно же по этим двум играм что Ребров слабейший тренер на Евро, и наши футболисты переоцененные. Давно не видел как пропускают гол с аута, но наши умудрились это сделать, Зинченко это не футболист вообще, как можно при навесе не следить за своим футболистом, это позорище
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Вarcelinius
21.06.2024 в 17:03
Кстати да, уже лет сто не видел, как забивают, вкидывая с аута. Всё думал, ну когда же, когда... и вот тебе на! ну ёп же ж, ну..
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storm_ua (Николаев)
21.06.2024 в 16:44
А что есть еще наивные мечтатели, которые верили в этих калек? Ахахах.....я вас предупреждал, но вы же любите сказки, сожрали Петракова, так радовались Реброву, ну жрите теперь, наслаждайтесь. Ни команды, ни тренера, один позор.....ни паса нормального, ни единоборства, ни комбинации, ходят как ничтожные сонные мухи, им плевать на нас,на игру и тем более результат.....а ну хорошо пасы назад дают, единственное что кое как получается.
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Serg1959 (Odessa)
21.06.2024 в 16:39
Просто Словакия готовилась Евро с тренером, а у нас физрук. Даже у Петракова было больше вариантов игры, хотя состав был слабее
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mr_bin (Александрия)
21.06.2024 в 16:35
просто грати не вміють. м'яча лякаються... Зіна то окрема пісня...
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
21.06.2024 в 16:35
класний теоретик великий спец футболу такого тренера ще найти
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Morphyk7 (Черновцы)
21.06.2024 в 16:34
Снова зинченко слева
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Anatoli19 (КРОПИВНИЦЬКИЙ )
21.06.2024 в 16:32
а базікання скільку було а маем те що маем класний теоретик тренер
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