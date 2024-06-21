Снова пропускаем первыми. Словакия открыла счет в матче с Украиной. ВИДЕО

Сборная Украины проводит свой второй матч на Евро-2024. Сегодня в соперниках – Словакия.

И снова наша команда пропускает первой.

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Банальный аут, затем заброс в штрафную, и Шранц, перепрыгнув Зинченко, от газона отправил мяч в сетку.

0:1 к 17-й минуте.