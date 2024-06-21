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Ярмоленко – перед Словакией: Нас либо смешают с дерьмом, либо мы покажем, что является командой, которая держит удар
Пока что проигрываем
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире Megogo высказался перед матчем со Словакией во втором туре Евро-2024.
"Мы понимаем, что проиграли первую игру. Настроение после первой игры было не очень, поэтому понимаем, насколько важна сегодняшняя игра. Понимаем, что это для нас финал.
Нас либо смешают с дерьмом, либо мы покажем, что это команда, которая держит удар.
Словакия – классная и агрессивная команда, в которой выступают многие опытные игроки. Мы их смотрели, разбирали. Агрессивная команда хорошо прессингует. Будет интересно!, – сказал Ярмоленко.
Напомним, что после первого тайма сборная Украины проигрывает 0:1.
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