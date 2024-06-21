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Ярмоленко – перед Словакией: Нас либо смешают с дерьмом, либо мы покажем, что является командой, которая держит удар

Национальная сборная Украины
Обновлено

Пока что проигрываем

Ярмоленко – перед Словакией: Нас либо смешают с дерьмом, либо мы покажем, что является командой, которая держит удар

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Новина українською

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире Megogo высказался перед матчем со Словакией во втором туре Евро-2024.

"Мы понимаем, что проиграли первую игру. Настроение после первой игры было не очень, поэтому понимаем, насколько важна сегодняшняя игра. Понимаем, что это для нас финал.

Нас либо смешают с дерьмом, либо мы покажем, что это команда, которая держит удар.

Словакия – классная и агрессивная команда, в которой выступают многие опытные игроки. Мы их смотрели, разбирали. Агрессивная команда хорошо прессингует. Будет интересно!, – сказал Ярмоленко.

Напомним, что после первого тайма сборная Украины проигрывает 0:1.

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Андрей Ярмоленко Украина Словакия
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Источник:
Трибуна
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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genpet (Николаев)
21.06.2024 в 17:06
Команди немає, є набір гравців, яких не може організувати розхвалений тренер
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Комментарии 1
avatar
genpet (Николаев)
21.06.2024 в 17:06
Команди немає, є набір гравців, яких не може організувати розхвалений тренер
Ответить
0
0

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