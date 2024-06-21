Ярмоленко – перед Словакией: Нас либо смешают с дерьмом, либо мы покажем, что является командой, которая держит удар

Вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко в эфире Megogo высказался перед матчем со Словакией во втором туре Евро-2024.

"Мы понимаем, что проиграли первую игру. Настроение после первой игры было не очень, поэтому понимаем, насколько важна сегодняшняя игра. Понимаем, что это для нас финал.

Нас либо смешают с дерьмом, либо мы покажем, что это команда, которая держит удар.

Словакия – классная и агрессивная команда, в которой выступают многие опытные игроки. Мы их смотрели, разбирали. Агрессивная команда хорошо прессингует. Будет интересно!, – сказал Ярмоленко.