Яремчук выводит сборную Украины вперед в матче со Словакией - 2:1! ВИДЕО

Сборная Украины проводит свой второй матч на Евро-2024. Сегодня в соперниках – Словакия.

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И снова наша команда пропускает первой в первом тайме - банальный аут, затем заброс в штрафную, и Шранц, перепрыгнув Зинченко, от газона отправил мяч в сетку.

Впрочем, после перерыва мы отыгрались - Бражко перехватил мяч, Украина выкатилась в быструю атаку, Мудрик дошел до штрафной, откатил на Зинченко, который прострелил на Шапаренко – которому осталось лишь замкнуть.

Ну а на 80-й минуте Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед! После передачи Шапаренко Роман удачно пробил по центру ворот! 2:1 нашу пользу!