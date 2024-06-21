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Яремчук выводит сборную Украины вперед в матче со Словакией - 2:1! ВИДЕО
Победа близка
Фото - Олександр Приходько / UA-Футбол
Сборная Украины проводит свой второй матч на Евро-2024. Сегодня в соперниках – Словакия.
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И снова наша команда пропускает первой в первом тайме - банальный аут, затем заброс в штрафную, и Шранц, перепрыгнув Зинченко, от газона отправил мяч в сетку.
Впрочем, после перерыва мы отыгрались - Бражко перехватил мяч, Украина выкатилась в быструю атаку, Мудрик дошел до штрафной, откатил на Зинченко, который прострелил на Шапаренко – которому осталось лишь замкнуть.
Ну а на 80-й минуте Роман Яремчук вывел сборную Украины вперед! После передачи Шапаренко Роман удачно пробил по центру ворот! 2:1 нашу пользу!
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