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Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины

Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Евро-2024. Украина обыграла Словакию и промежуточно поднялась на 2-е место в группе. Таблица

Национальная сборная Украины

Впрочем, это пока что ничего не значит

Евро-2024. Украина обыграла Словакию и промежуточно поднялась на 2-е место в группе. Таблица

Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сборная Украины провела свой второй матч на Евро-2024 и в напряженном поединке добыла волевую победу над Словакией – 2:1.

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После этого матча наша команда набрала свои первые три очка на турнире и поднялась на 2-е место в группе. Правда, при этом свой матч второго тура не сыграли Бельгия и Румыния – этот поединок состоится завтра.

Ну и отметим, что в 3-м туре Украина сыграет с Бельгией, а Румыния – со Словакией.

Евро-2024. Украина обыграла Словакию и промежуточно поднялась на 2-е место в группе. Таблица - изображение 1
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Украина Словакия Бельгия Румыния
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Комментарии
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alexrico11 (Кривий Ріг)
21.06.2024 в 18:46
Хочу помилятися, але мені здається нашій команді все одно гайки. Розгром від румунів сплутав все. Катай нічейку - і вже б зараз були однією ногою в 1/8. Тут навіть 3-є місце важко буде зайняти, не кажучи про те щоб стати кращими з третіх місць.
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Комментарии 1
alexrico11 (Кривий Ріг)
21.06.2024 в 18:46
Хочу помилятися, але мені здається нашій команді все одно гайки. Розгром від румунів сплутав все. Катай нічейку - і вже б зараз були однією ногою в 1/8. Тут навіть 3-є місце важко буде зайняти, не кажучи про те щоб стати кращими з третіх місць.
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