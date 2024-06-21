Евро-2024. Украина обыграла Словакию и промежуточно поднялась на 2-е место в группе. Таблица

Сборная Украины провела свой второй матч на Евро-2024 и в напряженном поединке добыла волевую победу над Словакией – 2:1.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

После этого матча наша команда набрала свои первые три очка на турнире и поднялась на 2-е место в группе. Правда, при этом свой матч второго тура не сыграли Бельгия и Румыния – этот поединок состоится завтра.

Ну и отметим, что в 3-м туре Украина сыграет с Бельгией, а Румыния – со Словакией.