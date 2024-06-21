Национальная сборная Украины
Национальная сборная Украины - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Евро-2024. Украина обыграла Словакию и промежуточно поднялась на 2-е место в группе. Таблица
Впрочем, это пока что ничего не значит
Фото: Олександр Приходько, UA-Футбол
Сборная Украины провела свой второй матч на Евро-2024 и в напряженном поединке добыла
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После этого матча наша команда набрала свои первые три очка на турнире и поднялась на 2-е место в группе. Правда, при этом свой матч второго тура не сыграли Бельгия и Румыния – этот поединок состоится завтра.
Ну и отметим, что в 3-м туре Украина сыграет с Бельгией, а Румыния – со Словакией.
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alexrico11 (Кривий Ріг)
21.06.2024 в 18:46
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