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Национальная сборная Украины

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Трубин – Лев матча Словакия - Украина

Национальная сборная Украины
Обновлено

Шапаренко и Мудрик - в тройке лучших

Трубин – Лев матча Словакия - Украина

Новина українською

Сегодня, 21 июня, сборная Украины провела свой второй матч на Евро-2024. Наша команда одержала волевую победу над Словакией– 2:1.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз голкиперу Анатолию Трубину, который сделал в матче 4 сейва и набрал 52% голосов.

Вслед за Трубиным в опросе финишировали хавбеки Николай Шапаренко (19%) и Михаил Мудрик (8%).

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Напомним, что свой следующий матч на турнире наша команда проведет против Бельгии.

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Украина Словакия Николай Шапаренко Михаил Мудрик Анатолий Трубин
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Источник:
УАФ
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:44
Таки да. Вселял уверенность. И она передавалась.
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Комментарии 4
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Вarcelinius
21.06.2024 в 18:44
Таки да. Вселял уверенность. И она передавалась.
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1
0
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jnp49 (ОДЕССА)
21.06.2024 в 18:26
Сьогодні Трубін дійсно був ГЕРОЄМ.., як у тій приказці - ПІВ КОМАНДИ!
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1
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Американец 2000
21.06.2024 в 18:25
Трубин - красава !!!
sticker
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Romerik (YNWA)
21.06.2024 в 18:19
Я б поділив між ним і шапою
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