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Трубин – Лев матча Словакия - Украина
Шапаренко и Мудрик - в тройке лучших
Сегодня, 21 июня, сборная Украины провела свой второй матч на Евро-2024. Наша команда
Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".
По его итогам зрители отдали приз голкиперу Анатолию Трубину, который сделал в матче 4 сейва и набрал 52% голосов.
Вслед за Трубиным в опросе финишировали хавбеки Николай Шапаренко (19%) и Михаил Мудрик (8%).
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Напомним, что свой следующий матч на турнире наша команда проведет против Бельгии.
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