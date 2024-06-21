Трубин – Лев матча Словакия - Украина

Сегодня, 21 июня, сборная Украины провела свой второй матч на Евро-2024. Наша команда одержала волевую победу над Словакией– 2:1.

Во время матча проводилось голосование на лучшего игрока сборной Украины. Каждый болельщик мог выбрать своего "Лева Матчу".

По его итогам зрители отдали приз голкиперу Анатолию Трубину, который сделал в матче 4 сейва и набрал 52% голосов.

Вслед за Трубиным в опросе финишировали хавбеки Николай Шапаренко (19%) и Михаил Мудрик (8%).

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Напомним, что свой следующий матч на турнире наша команда проведет против Бельгии.