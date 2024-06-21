16. Яремчук обошел Реброва и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборной Украины

Сегодня, 21 июня, сборная Украины провела свой второй матч на Евро-2024. Наша команда одержала волевую победу над Словакией– 2:1.

Победный гол забил форвард сборной Украины Роман Яремчук.

Для Яремчука это 16-й забитый мяч в составе национальной команды (в 52 матчах). По количеству забитых голов за сборную он обошел нынешнего главного тренера украинской сборной Сергея Реброва, у которого 15 голов.

Больше только у Евгения Коноплянки - 21, Андрея Ярмоленко - 46 и Андрея Шевченко - 48.

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Для Николая Шапаренко, который сегодня сделал гол+пас, это второй гол за сборную Украины.