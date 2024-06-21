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16. Яремчук обошел Реброва и вышел на 4-е место в списке лучших бомбардиров сборной Украины
Ученик обошел учителя
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 21 июня, сборная Украины провела свой второй матч на Евро-2024. Наша команда
Победный гол забил форвард сборной Украины Роман Яремчук.
Для Яремчука это 16-й забитый мяч в составе национальной команды (в 52 матчах). По количеству забитых голов за сборную он обошел нынешнего главного тренера украинской сборной Сергея Реброва, у которого 15 голов.
Больше только у Евгения Коноплянки - 21, Андрея Ярмоленко - 46 и Андрея Шевченко - 48.
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Для Николая Шапаренко, который сегодня сделал гол+пас, это второй гол за сборную Украины.
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